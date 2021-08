Afirman que la gente vuelve de a poco a los chequeos médicos

Con el descenso de casos de Covid, la gente está volviendo a los chequeos médicos para hacerse los controles de rutina, fundamentalmente los pacientes de enfermedades crónicas. En las clínicas y hospitales de la Ciudad se destacó la importancia de esos exámenes de salud para prevenir el agravamiento de las patologías.

Néstor Porras, presidente de la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba), reconoció que en las últimas semanas se comenzó a notar un incremento de las consultas ambulatorias a especialistas. Además la gente volvió a hacerse chequeos, tanto los postergados como los que surgen de las nuevas consultas. “No obstante y por los protocolos vigentes, no se condice en cantidad con la etapa pre pandemia”, aclaró el profesional.

En relación a las especialidades más requeridas sostuvo que son, entre otras tantas, cardiología, gastroenterología, traumatología, clínica médica, neurología y neumonología. Porrás destacó que además de la demanda contenida, muchas consultas se relacionan a posibles secuelas post Covid.

Con respecto a las intervenciones quirúrgicas programadas, se indicó que aumentaron pero dentro de las limitaciones que impone el protocolo. “No se llegó a retomar el ritmo normal para el que están preparados los sanatorios, esto también hace que las instituciones deban mantener estructuras con menor capacidad de atención”, dijo el profesional.

En cuanto a la posible llegada de la variante de Covid Delta, se informó que se observa con atención lo que ocurre en otros países, “todo indicaría que con el porcentaje de vacunados, más la aceleración del proceso de vacunación que se lleva a cabo, se atenuaría la gravedad de esta patología”, apuntó Porrás.

No obstante, el titular de Fecliba instó a la gente a que no se descuide por la baja de contagios, “es nuestra obligación transmitir que no descuiden las medidas básicas de prevención, barbijo, distancia e higiene”, recomendó.

Con un optimismo cauteloso, el médico Pedro Belloni sostuvo que en el Hospital Español la gente vuelve a hacer consultas y a hacerse chequeos de rutina. “Aumenta mes a mes, la mayor caída se produjo entre marzo y abril, pero ahora están en franco aumento, lo mismo pasa con las cirugías, hoy –por ayer- se hicieron 25 intervenciones y en la terapia se produjo una desocupación muy importante de camas”, contó el médico.

En ese contexto, en el hospital hay un mayor ingreso de pacientes “no Covid” y se habla de que la gente comenzó a perder el miedo de ir a las instituciones sanitarias porque ve que todo está debidamente separado. “Muchos consultan por alteraciones psíquicas que dejó la pandemia y por síntomas que pueden ser orgánicos o funcionales”, dijo el profesional y agregó que no solo consultan los adultos, sino también los jóvenes por afecciones no relacionadas a la pandemia.

“La gente pierde el miedo o lo maneja, aprendió algo, ahora hay muy pocos infectados y quienes tienen de 45 años en adelante sienten la responsabilidad de atender su salud, de cuidarse”, sostuvo el médico.

Roberto Martínez, director general del Hospital Italiano de La Plata, sostuvo que en estos días se registra la menor cantidad de internaciones por Covid de toda la pandemia y la institución está intentando recuperar su fisonomía habitual y reorganizar los equipos de trabajo.

“Muchos esperan a completar las dos dosis de vacuna para tener cierta protección, pero ya hay afluencia de quienes se evalúan por problemáticas crónicas”, apuntó.

En el Hospital Italiano, un 50 por ciento de los pacientes acuden por alguna patología aguda y el otro 50 por ciento, por controles programados, son estos los que están más reacios a visitar al médico, por lo general tienen entre 50 y 60 años.

“Vamos a tener una tercera ola de Covid, esperamos que las vacunas eviten las internaciones y los cuadros puedan atenderse de manera ambulatoria”, sostuvo el profesional.