Anunciaron un paro de micros en toda la Región desde esta medianoche

En un breve comunicado, la Unión Tranviario Automotor anunció que desde esta medianoche realizará un paro de actividades en La Plata, Berisso y Ensenada luego de que hoy venciera el plazo de conciliación obligatoria y no llegaran a un acuerdo por el conflicto salarial que vienen arrastrando.

La medida de fuerza de la UTA comenzará a las 0 horas de este jueves en reclamo del pago de un incentivo para 1800 empleados, el cual aún no fue abonado, según precisaron.

Rubén Landa, Secretario General de UTA La Plata, le dijo a EL DIA que "se venció la conciliación y no tuvimos novedades, por lo tanto ya estamos liberados". Luego agregó: "Del Ministerio (de Trabajo) no tuvimos novedades y tampoco de los empresarios, por lo que no tenemos otra alternativa que continuar con lo que habíamos hecho antes de la conciliación, que es una medida de fuerza".

Asimismo el sindicalista aseguró que "espero que nos llamen y prime la cordura. Nosotros los hemos llamado y no nos dieron bolilla". "Ahora depende las las autoridades, nosotros ya cumplimos", manifestó Landa.