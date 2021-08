La Escuela 8 en jaque por la falta de agua: “Queremos que nuestros hijos tengan clases”

En la comunidad educativa de la Escuela Nº8 reina la incertidumbre por estos días en lo que respecta al dictado de clases. Según señalaron padres de chicos que asisten a la primaria ubicada en diagonal 74 y 57, a raíz de serias complicaciones que se presentan en la infraestructura se han convertido en moneda corriente las suspensiones de clases por lo que la preocupación va in crescendo.

Si bien el principal factor que lleva a que los chicos no asistan a clases son los cortes de agua, aseguran que los problemas de calefacción también han puesto palos en la rueda a la hora del dictado de la currícula. “Esta semana tendrán clases sólo dos días porque si bien resta una evaluación para mañana (por el viernes) todo apunta a que los chicos no irán”, expuso Milagros, una madre que se comunicó con eldia.com para denunciar la situación.

Según señaló otro padre, esta situación se genera a raíz de un trabajo de reparación que fue “mal ejecutado”. “Pusieron una bomba que no tiene la fuerza suficientes para abastecer a todo el edificio y al realizar un esfuerzo por encima de su capacidad termina sufriendo desperfectos”, detalló.

En este marco señaló que desde hace varias semanas vienen reclamando al Consejo de Educación que lleve adelante las reparaciones pertinentes para cerrar el tema y así evitar que los chicos queden sin clases.

Por lo pronto, desde el establecimiento informaron que mañana a primera hora se definirá si los chicos tanto del turno mañana como el de la tarde podrán asistir a clases.

Según se explica en un mensaje de WhatsApp que aparentemente fue grabado por un directivo de la Escuela 8, que circuló con fuerza este jueves, “el plomero se presentará a las 7 de la mañana para constatar que está pasando”.

“Sabemos el trastorno y el malestar que esto ocasiona para todos pero no tenemos más recursos que seguir el tema de cerca y efectuando los reclamos. No podemos suspender las clases de manera anticipada porque tal vez vuelva el agua no arriesgarnos a decir que hay clases normales ya que existe la posibilidad de que no contemos con el vital elemento. A las 11:00 la mañana estaremos informando si se puede dar clases en el turno tarde”, se indicó en el mensaje