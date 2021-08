Yanina Latorre defenestró a Cinthia Fernández por su candidatura a diputada

La panelista provocó un momento de tensión en Los ángeles de la mañana.

Yanina Latorre le dijo a Cinthia Fernández en persona que no está de acuerdo con su precandidatura a diputada nacional para las próximas elecciones y provocó un tenso momento en Los ángeles de la mañana por canal Trece.

"¿Vos estás en contra de la candidatura de Cinthia?" le preguntó Ángel de Brito a su panelista en medio de un debate por el desafío de la modelo. "Lo digo seriamente, estoy en contra de la candidatura porque creo que le falta camino...", comenzó justificando su opinión Latorre.

Y siguió: "Se tiene que preparar… somos un país que se va a la mierda, no hay un mango, estamos llenos de corruptos, voy a votar a alguien con carrera política. Y a todos (los famosos) se los pido: estoy en contra de (Hernán) Piquín, de (Facundo) Manes, que me parece un chanta y no me gusta, no le creo lo que dice...".

"Yanina, los que tienen carrera política han hecho mierda a este país así que yo prefiero que venga otra gente", le dijo Mercedes Ninci. "Entonces llenemos el Congreso de actrices y actores, no sé qué decirte", le contestó la angelita.

"Cinthia es trabajadora, es decente. No es que tengo algo contra ella, es contra todos los famosos que se presentan… el año pasado jodías con que no estabas preparada y un día te levantaste y dijiste 'mañana me presento', no sé cómo lo elaboraste, no te escuché hablar nunca", agregó Yanina.

"Así funcionan las decisiones", salió en de defensa de Cinthia otra de las panelistas del ciclo: Mariana Brey. "No, para plantearte ser diputada no te levantás y decís 'quiero ser candidata'. Para mí te burlás del votante...", agregó la mujer de Diego Latorre.

Finalmente, la mamá de Lola y Dieguito dijo que no estaba "descalificando" a su compañera y agregó: "Soy utópica: quiero empezar a ver gente seria, que se prepare, que tenga muchos estudios universitarios y le importe el país. Es mi pensamiento".

"Yo te respeto, te entiendo, nunca te voy a bardear por eso pero hay gente con tres apellidos y universidades de cuatro nombres y no hicieron nada. Yo entro por un lugar sano, tengo buenas intenciones y voy a laburar", le contestó Cinthia. "Mejor me calló la boca", cerró Latorre.

La precandidatura de Cinthia Fernández

La ex mujer de Matías Defederico se lanzó como precandidata a diputada por Unite, el partido que lidera José Luis Espert, y dijo que luchará por los derechos de las mujeres que no son escuchadas por la Justicia en caso de violencia doméstica, entre otras problemáticas asociadas al género.

"Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida!", le dijo a sus 5,2 millones de seguidores de Instagram al anunciar su precandidatura en esa red social.

Y agregó: "Quería compartir esta noticia con ustedes y agradecer muchísimo a la gente que le gusta y a la que no. Lo único que les puedo decir es que así como me tomo muy en serio mi otro trabajo, y soy muy profesional, también me estoy tomando en serio esto".