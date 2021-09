Kratos vs Thor en el nuevo "God Of War: Ragnarok": mirá el tráiler

Se terminó el misterio que estuvo dando vuelta por años. Ya se conocieron detalles de la próxima secuela de "God of War" de 2018 ya que finalmente apareció el tráiler del juego que esta vez llamarán "Ragnarok". Hasta el momento sólo se habían visto algunos adelantos pero sin imágenes reales por lo que ya acabó la espera para los fanáticos.

El tráiler nos muestra a Kratos todavía engendrando a su hijo Atreus, ahora un poco mayor. Montan en un rápido trineo de perros, navegan en un bote, se encuentran con algunos enanos familiares y miran fijamente a un enemigo invisible blandiendo un martillo mágico que en una entrevista posterior a la presentación se confirmó que es Thor, y también reveló que Eric Williams está a cargo de las funciones de dirección en "Ragnarok" después de que Cory Barlog dirigiera el juego de 2018, en una larga tradición de estudio de cambiar directores de un juego a otro en la serie.

La secuela continúa el arco narrativo de Kratos, que se estableció por primera vez en el exitoso resurgimiento de Sony Santa Mónica de la clásica franquicia de PlayStation. En una salida audaz de la serie que en "God of War 2018" sacó a Kratos del reino de la mitología griega donde habitó durante tanto tiempo, colocándolo en su lugar en un mundo nevado de dioses y monstruos nórdicos y dándole un hijo, lo que llevó a algunos a Dale a esta nueva encarnación de Kratos el sobrenombre de Papá de la guerra.

Ese juego vio a Kratos y su hijo Atreus viajando a través de Midgard, acosados ​​en sus viajes por Baldur y otras figuras del mito y el folclore nórdicos. El final, en el que se hace una sorprendente revelación sobre Atreus, claramente establece una secuela.

Primero recibimos la confirmación de que se estaba preparando una secuela de este tipo a partir de un avance que se mostró en un evento de PlayStation el año pasado. En ese tráiler, aparecen varias runas, que los fanáticos descifraron rápidamente como deletreadas "Ragnarok", una serie cataclísmica de eventos en el mito nórdico que incluyen inundaciones globales, otros desastres naturales y la muerte de numerosos dioses. Luego escuchamos a Kratos decir: "Debes prepararte", ya que la frase "Ragnarok Is Coming" aparece en la pantalla en un inglés sencillo. Como resultado, la secuela ha sido ampliamente conocida como "God of War: Ragnarok", aunque hasta ahora no se había confirmado ningún título oficial.

Ese adelanto también indicó una fecha de lanzamiento de 2021. Sin embargo, en junio, Sony Santa Monica tuiteó una declaración en la que reconocía los desafíos de la pandemia del covid-19 y anunció que la secuela se retrasó. Decía: “Seguimos enfocados en ofrecer un juego de alta calidad mientras mantenemos la seguridad y el bienestar de nuestro equipo, socios creativos y familias. Con esto en mente, hemos tomado la decisión de cambiar nuestra ventana de lanzamiento a 2022 ".