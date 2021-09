Tras vacunarse contra el coronavirus, tiene síndrome de Guillain-Barré y está internado en La Plata 

Roberto Carlos Roldán tiene 41 años y según manifiesta se encuentra internado en el hospital San Martín de La Plata. El paciente denuncia que tuvo reacciones y consecuencias adversas tras ser vacunado contra el coronavirus.

"Estoy internado debido a una enfermedad que me causó parálisis en la cara, extremidades y piernas, pérdida de fuerza, y se denomina Síndrome de Guillain-Barré que está asociada, según me indicaron los profesionales a la inoculación de la vacuna contra el coronavirus la cual me apliqué la segunda dosis el 19 de julio".

"Estuve en terapia intensiva, me hicieron tomografías y toda clase de estudios. Una resonancia fue la que logró detectar la enfermedad", relató y agregó que "ni siquiera puedo sentarme en una silla porque después no puedo pararme por mi propia cuenta".

"Estuve con sonda y hasta se me cerraba el diafragma", agregó.