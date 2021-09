Los mensajes entre el Indio Solari y Wado de Pedro por las PASO

El Indio Solari volvió a ser noticias en estas elecciones pero no por ser reconocido por sus admiradores yendo a las urnas como ocurrió en comicios anteriores, sino por intercambiar un breve diálogo con el Ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Padro, luego de que este emitiera su voto en la localidad bonaerense de Mercedes.

A través de Instagram, el funcionario escribió "Ya voté en mi querida ciudad de Mercedes. Gracias a todos y todas las que están trabajando hoy para hacer posible la elección en todo el país. Yendo a votar, estamos cuidando la democracia".

Tras ese mensaje, el ex Redonditos de Ricota le escribió al ministro la siguiente línea: "Sosténgase como siempre, sereno. A usted no se le puede pedir más... jaja yo sé que a usted me va a contestar si se puede".

Ante el texto del Indio, el funcionario respondió: "Siempre tranquilo, Indio Solari, siempre aprendiendo. Escuchando con humildad. Gracias por tus palabras y por tu amistad".

Sin dudas, el breve intercambio volvió a generar un sinfín de comentarios en las redes sociales que aludieron a la simpatía del ídolo hacia el kirchnerismo.

El funcionario volvió a aparecer a eso de las 21 sobre un estrado oficial en donde anunció que en breve estarían disponibles los primeros resultados de las PASO 2021.

Horas antes los principales noticieros comenzaban a anticipar lo que sería el contundente triunfo de la oposición ante gobierno nacional en las distintas jurisdicciones nacionales.

El rumor ya anticipaba el "baldazo de agua fría" que después se definió desde el espacio que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y es que apenas unas horas antes el clima parecía de triunfo para el Gobierno.

Sin embargo, el porcentaje de votos escrutados en torno al 60 por ciento terminaron de confirmar las últimas versiones inclinando los comicios en favor del espacio de Juntos por el Cambio.