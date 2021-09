¡A revisar el chanchito! Pagan hasta 15 mil pesos por monedas de 1 peso con insólito error

Una curiosa venta por Mercado Libre hizo abrir abruptamente los ojos a los internautas: un usuario puso en venta una moneda de 1 peso a un valor de 15.000 pesos. Pero no fue el único, pues algunos hasta piden 10.000 pesos y otros las venden por lotes en precios similares y más elevados. Sin embargo no es cualquier moneda. La particular característica de este objeto de cambio, actualmente de uso corriente y en circulación, es que debe tener una falta de ortografía que fue detectada en el campo de la numismática.

Se trata de un lote de 1995, encargado por el gobierno de Carlos Menem a la Casa de la Moneda de Inglaterra. La palabra mal escrita es provincia, ya que en realidad en en la moneda se lee "provingias". Por entonces, como era imposible enmendar el error y pedir que se hicieran nuevas, el dinero igualmente fue puesto en circulación.

Sobre este hecho el especialista Ariel Dabbah, en su libro "Errores de acuñación en la moneda nacional (1881-2016)", explicó que "en la numismática nacional del siglo XX sin dudas el error más emblemático es el de la moneda de 1 peso 1995 ProvinGias".

"El error ortográfico fue detectado a poco de salir las piezas a circulación cuando una parte significativa de la partida ya había sido enviada a los bancos. Por unos días, la noticia copó los medios de comunicación, debido a lo burdo del error y llegó a informarse erróneamente que el Gobierno iba a recambiar las monedas a un valor mayor al nominal para quienes las devolviesen a los bancos", detalló el experto.

No obstante no todas las monedas con el error estuvieron en circulación desde el primer momento. En 2011, ante la falta de estos metales, el Banco Central decidió abrir bóvedas y ponerlas en circulación. Cabe destacar que estaban guardadas para ser destruidas. Pero por entonces, una vez más, ganó la necesidad de la demanda.

Por es error, en el sitio especializado Numismática ArgCollectibles se vende un blister de 10 monedas por 50 dólares (unos $9.200 al tipo de cambio no oficial). A su vez, en eBay, el precio va desde los seis dólares ($1.104) a los doce ($2.208) por moneda. Así, más de uno ya debe estar rompiendo el chanchito para revisar sus monedas de 1 peso para sacarles partido.