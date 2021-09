Clima tenso en el Barcelona: el presidente salió a contestarle al DT

Estalló la guerra en el Barcelona. Los resultados no han sido los esperados y en estas horas el cruce de declaraciones entre el técnico Koeman y el presidente Joan Laporta acapara toda la atención.

Hace pocas horas, la máxima autoridad del club "culé" salió a responderle al entrenador. Durante una jornada con las peñas barcelonistas en Andalucía, Ceuta y Melilla, el presidente Laporta dijo: "En la actualidad, en estos momentos, vemos que el equipo no está funcionando como todos esperábamos. En este sentido, nosotros actuaremos pensando siempre en el Barca. Mirad, a mí lo que no me gusta es cuando se actúa con conformismo, con cierto derrotismo, esto no lo podemos permitir desde el Barca".

Ayer Koeman, en un comunicado y sin aceptar preguntas de los periodistas dijo que "El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a lo deportivo, esto significa que tenemos que reconstruir la plantilla sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Los talentos jóvenes de hoy pueden ser estrellas mundiales en un par de años"

También advirtió que "En el proceso en el que nos encontramos el equipo debe ser respaldado, en palabras y en hechos. Yo sé que la prensa reconoce este proceso, no es la primera vez que ocurre en la historia del FC Barcelona. Contamos con vuestro apoyo en estos momentos difíciles. Nosotros, como plantilla y jugadores, estamos muy contentos con el apoyo que tuvimos de los aficionados en el partido ante el Granada", fue el discurso del entrenador que generó resquemor entre los dirigentes.

La relación entre Joan Laporta y Ronald Koeman no sería la mejor tras el irregular inicio de temporada

"Con el equipo que tenemos podemos aspirar a ganar La Liga, a mí me lo dicen los jugadores. Hay que ser optimistas, hay que trabajar. Hay que luchar día a día, porque yo creo que el éxito se consigue con el trabajo diario. Menos hablar y más hacer. Y más trabajar", remarcó el directivo.

Luego esbozó una débil defensa a favor del ex Everton: "El entrenador siempre depende de los resultados y del juego, y Koeman lo sabe. Él actuará como un profesional, intentará que ganemos este partido, que es complicado y más en el momento que llega para nosotros. Es el entrenador del Barça, tiene contrato. Vamos a tener que decidir lo que tengamos que decidir en bien del Barça pero en principio sigue siendo entrenador del Barça y estamos con él".

Con este escenario planteado, todo hace indicar que el partido de esta tarde Cádiz en el Nuevo Mirandilla podría ser clave para el futuro de Ronald Koeman. La prensa española, incluso, develó en los últimos días que el presidente tiene en mente a tres directores técnicos para reemplazarlo: Roberto Martínez (actual seleccionador de Bélgica), Xavi Hernández (vieja gloria del club y DT del Al-Sadd de Qatar) y Andrea Pirlo, actualmente sin equipo tras su salida de Juventus.

El Barcelona, además de iniciar con una caída ante Bayern de Múnich en la fase de grupos de la Champions League, se encuentra en la octava colocación en el torneo local, ubicación que lo deja fuera de la clasificación a las competencias internacionales de la próxima temporada. Tras cuatro presentaciones posee 8 unidades, 8 menos que el líder Real Madrid (ayer goleó 6 a 1 a Mallorca).