Los Barrios Unidos realizarán otra caravana por la inseguridad: piden reunión con Berni

Vecinos y asambleas de distintas localidades de La Plata nucleados en el movimiento Barrios Unidos anunciaron una nueva caravana por la inseguridad que se llevará a cabo este viernes a las 15.45 con punto de encuentro en el Bosque y con destino al Ministerio de Seguridad de la Provincia.

“Los vecinos unidos de La Plata, nos hemos puesto de acuerdo en realizar una nueva gran caravana por la seguridad. el viernes 24 de septiembre a las 15.45 hs. Nos juntamos en el Bosque, para marchar al Ministerio de Seguridad, debido a la falta de respuesta por nuestro pedido de entrevista al Sr. Ministro Sergio Berni”, señalaron desde la asamblea por la inseguridad de barrio El Mondongo.

Para los asambleístas “parece que Berni atiende sólo en puente 12, pero le recordamos que el Ministerio está en La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires. Les plasmo a continuación lo que redactamos”.

Según remarcaron, “es un reclamo amplio, donde entendemos todos los actores deben entender que sin seguridad no queremos, no podemos y no seremos nunca una comunidad que pueda progresar, tener salud, ni educación. Los referentes vecinales que la componen hasta el momento son: Tolosa, Parque Castelli, La Loma, Los Hornos, City Bell, Villa Elisa, El Mondongo, Gonnet, Olmos, Sicardi, Villa Elvira, Hernández, La Cumbre, etc”.