Fue a buscar a su hijo a la escuela y le desvalijaron la casa "en menos de cinco minutos"

La inseguridad parece haberse ensañado con un sector de Villa Elisa en donde sólo en la última semana y en un radio de cuatro cuadras, al menos cuatro casas se han convertido en blanco de ladrones que emplearon la modalidad conocida en la jerga urbana como escruche: robo en ausencia de los propietarios.

Según expuso un frentista que se comunicó con este diario en las últimas horas, a los robos ocurridos hace pocos días en 419 y 133, en donde un matrimonio fue despojado de sus bienes mientras se encontraba en el trabajo; en una vivienda emplazada a la vuelta de la que se llevaron materiales, y en 417 y 29, de donde se llevaron una lampara, se sumó ahora una casa ubicada en 418 y 135.

La familia que allí reside se convirtió en una víctima más de la inseguridad luego de que al menos dos ladrones ingresaran a su casa y se llevaran varios objetos de valor. Los malvivientes aprovecharon que la dueña de casa había ido a buscar a sus hijos a la escuela para dar el golpe que según calculan "no demoró más de 10 minutos".

Si bien la víctima se enteró en el camino que su casa estaba siendo invadida por extraños ya que el sistema de alarmas le envió una notificación al celular, nada pudo hacer para evitar el atraco. Al llegar se encontró con el hecho consumado y sin rastros de los delincuentes.

El hecho de que el robo haya ocurrido a plena luz del día y la rapidez con la que actuaron, no son los únicos factores que sorprenden a la víctima. Lo que también llama la atención, según comentó la damnificada en diálogo con EL DIA, es que los ladrones hayan continuado adelante con el robo pese a que se había activado una alarma que se podía oír a varias cuadras.

"Deben tener tanta experiencia en el tema de robar que ya conocen el tiempo con el que cuentan para permanecer dentro de una casa una vez que suena la alarma. Me enteré camino a casa de que se había activado la alarma y el sensor de movimientos. Me apuré todo lo que pude para llegar a ver si podía hacer algo. Pero sólo encontré destrozos y toda mi casa revuelta", contó.

La víctima explicó a este diario que promediando las 12.00, abandonó su casa con la intención de buscar a sus hijos después de la jornada escolar. Teniendo en cuenta el tráfico, algún que otro saludo en la puerta del establecimiento al que concuerren y una breve compra en un supermercado, el trámite no tardaría más de 45 minutos.

Pese a que se trataba de un lapso de tiempo corto el que iba a estar afuera de su casa decidió activar la alarma: los robos cometidos en los últimos días en la zona justificaban con creces tomarse unos minutos más para activar el sistema. Pero nada pudo contra los malvivientes que rompieron una ventana para abrirse paso en la casa y pese a que la alarma se activó decidieron continuar adelante con el plan.

"Se llevaron una notebook que uso para trabajar, una Play 4, ropa y varios objetos que se ve que agarraron al pasar. La verdad que ya no sabemos qué hacer con este tema. En frebrero, en el barrio habíamos pasado por lo mismo. Salimos a protestar a Cantilo y mejoró un poco la situación. Parece que vamos a tener que volver a las calles porque esto no da para más", expresó la vecina que además de las pérdidas que sufrió por los objetos que se llevaron deberá enfrentar las erogaciones propias del arreglo de la ventana y de un LED al que le rompieron la pantalla.

Sobre los responsables no se pudo obtener ningún dato hasta el momento. De todas maneras, en el barrio muchos vecinos coincidieron en que "fue sospechoso" el recorrido que hicieron unos jóvenes por la zona en horas de la mañana. "Eran tres o cuatro. Tocaban timbre y decían que andaban vendiendo bolsas. A eso de las 12 no se los vio más", aportó un vecino que pidió no revelar su identidad.