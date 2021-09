Revelan qué motivó el ataque a Dallys Ferreira con un palo en la puerta de su casa

Pese a que sucedió hace varias jornadas, el ataque a palos que sufrió la modelo Dallys Ferreira (37) por parte de una mujer que la acusa de "robarle el marido", continúa siendo uno de los temas más comentados en Paraguay y también en la Argentina, en donde la rubia se desempeñó durante un largo tiempo como vedette.

El periodista paraguayo Fernando Rutia, enviado especial de Instrusos, reveló al respecto que efectivamente la agresión de una mujer contra Ferreira habría sido por una infidelidad.

"Hay mucha tela para cortar, muchos rumores de lo sucedido. Lo que contaba Dallys es una parte de la historia. Estuvimos haciendo la investigación periodística correspondiente y conocimos la otra versión, la de la señora que la agredió. Hablamos del esposo de la agresora, que pareciera no serle fiel, y por eso generó esta psicosis nerviosa en ella. Es que la mujer creería que Dallys en algún momento fue amante de su marido", indicó el cronista.

Acto seguido, Rutia habló de un "modus operandi" de ciertas señoritas sindicadas como ex amantes del poderoso empresario, que según trascendió se llama Miki García."Dicen que se sacaban fotos en la puerta de la casa para después chantajear a la familia por dinero o regalos y la mujer creía que Dallys quería hacer lo mismo", explicó el periodista.

"Muchas chicas del medio paraguayo cuentan que fueron amantes de este señor, dueño de empresas de transporte con mucha influencia política... se comentó bastante fuerte que este hombre le entraba a una modelo argentina muy conocida, hoy conductora de un programa de televisión de cocina, a quien le regaló 5,000 dólares por una noche en 2012", sumó el periodista, enigmático, en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

📍Dallys Ferreira denunció agresión por parte de una desconocida.@dallysferreira , conductora del programa #LMUPY, denunció a través de sus redes sociales la agresión que sufrió junto a su marido Nicolás Sporleder por parte de una desconocida.#AFondoUnicanal📺 pic.twitter.com/JceRZLmZuh — Unicanal (@Unicanal) September 7, 2021

Sobre el ataque, Dallys fue tajante al señalar que "Fue un momento sumamente desagradable, muy humillante. Yo estaba en la vereda haciéndome unas fotos muy simples, quería mostrar el vestido prestado por una tienda y tenía que agradecer", aseguró la ex vedette y actual conductora televisiva en un descargo que hizo en las redes.

Y sumó, entre lágrimas: "En un momento dado, sin mediar palabra, esta mujer sale de su mansión y va directamente sobre mi pareja, Nicolás. Agarra un palo y le empieza a pegar".

La conductora de Matinal (programa que se emite desde Asunción) también dijo que la mujer no paraba de agredir a su marido hasta que se dio vuelta y fue hacia ella. "Pude grabar algunos instantes de la situación... me insultaba, me pegaba con el palo, me marco la cara, me agarraba del pelo", expresó Dallys con la voz entrecortada.