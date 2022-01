Informe Tripero: horas de definición por el tema Mauro Zárate

Etapa de definiciones con el tema Mauro Zárate: hay un número encima de la mesa, y Gimnasia puede acercarse a esa cifra. La negociación la lleva adelante el presidente Gabriel Pellegrino, y esperan poder cerrar el pase. Además también buscan cerrar la llegada de Ramón Sosa, el delantero paraguayo que quiere Pipo Gorosito. Esperan la desvinculación del jugador, aunque Olimpia no lo quiere dejar ir así nomás.

Asimismo en otro de los temas está el reclamo de Once Caldas, el club colombiano que no ha recibido aún el pago de Johan Carbonero, por lo que esperan el dinero. Desde el 11 de de diciembre no hay contacto y desde Gimnasia afirman que no hicieron el depósito por una cuestión de divisas del sistema financiero argentino.

Por último cabe señalar que los jugadores Matías Miranda y Lautaro Chávez arrojaron resultado positivo en el hisopado realizado en la previa del primer entrenamiento de la semana.