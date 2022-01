Piden por un plan de arbolado público con intervención ciudadana

Desde el Foro en Defensa del Árbol volvieron a denunciar “las deficiencias del municipio de La Plata en materia de arbolado público, y en ese sentido insistieron en solicitar la plena implementación de la ley 12.276, con “una activa participación de los vecinos”

El espacio, creado a comienzos de 2019, está integrado por vecinos, ONG, especialistas, profesionales, artistas, etc., y busca crear conciencia sobre los beneficios ambientales y climáticos del árbol para la calidad de vida de los habitantes de la región. Como tal se encuentra abierto a la comunidad en general.

Particularmente, en esta ocasión, cuestionaron la reciente plantación de palmeras por parte de la Municipalidad de La Plata -ver nota central- y le solicitaron a la Comuna, además, “los informes técnicos sobre intervenciones realizadas hace unos días sobre el ombú de avenida 72 y esquina 3, y en octubre sobre el fresno de 16 y 68, donde a primera vista se aprecia que los ejemplares estaban en buen estado y que no había motivos para su tala”.

Remarcaron también sobre este tema, una propuesta que vienen haciendo, consistente en que “la Municipalidad dé aviso previo, con antelación suficiente, sobre las intervenciones arbóreas que tiene programadas y ponga a disposición el informe técnico respectivo en cada caso, de forma de evitar que se dañen ejemplares innecesariamente y que los vecinos puedan conocer las causas de las mismas”.

“Se elimina lo que está bien y no hay plan para nuevas plantaciones”, dicen en el Foro

Respecto de las palmeras, señalaron que “desconocemos si su inserción está prevista o planificada, pues, pese a los distintos requerimientos que realizamos, hasta el momento el municipio no dio a conocer el plan regulador que le exige la ley 12.276, donde debe contemplarse el arbolado que debe conservarse, su estado sanitario, cuál debe recambiarse, su planificación en nuevas áreas y las tareas de manejo y conducción necesarias”.

“Si bien existe una ordenanza, la nro. 11.610, su incumplimiento es notorio, y el anunciado plan de forestación 2020-2025 no es público”, añadieron en el Foro.

“A nuestro entender – prosiguieron- la plantación de palmeras realizada por la Municipalidad, además de no estar planificada, carece de sustento técnico en tanto esos ejemplares no secuestran carbono al mismo ritmo que los árboles, no brindan sombra y no refrescan las calles”.

“Es decir, cuando a nivel global se buscan estrategias para contrarrestar el cambio climático, en La Plata vamos en sentido contrario, realizando una plantación de un número muy importante de especies - que no pueden ser removidas hasta su muerte natural-, que no están recomendadas para los tiempos actuales”, agregaron.

Además añadieron que “para el Foro, una decisión de esta naturaleza, que compromete el arbolado urbano por mucho tiempo, debió formar parte de un plan regulador como exige la ley, con participación de la ciudadanía, como también dice la norma, para planificar adecuadamente y evitar, no solo lo antedicho, sino lo visto en las recientes plantaciones donde, algunas espacios plantados ya están vacíos y otros con ejemplares en malas condiciones.

Asimismo remarcaron que las palmeras, por su porte y desarrollo, resultan más convenientes para espacios reducidos, y el hecho de plantar estas especies en grandes espacios (como las ramblas de avenida 13 o el Camino Centenario) resulta en “un despropósito, ya que allí se podrían desarrollar árboles más grandes y que den más sombra y follaje”.

Para concluir, desde el Foro señalaron que “es fundamental comprender que mientras se talan árboles frondosos, con una masa verde foliar que brinda innumerables beneficios se foresta en zonas inadecuadas con palmeras. Se sigue degradando nuestro patrimonio arbóreo”.