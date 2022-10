"La UCR no tiene nada que ver con el pensamiento liberal del PRO", dijo Alfonsín

Ricardo Alfonsin, embajador argentino en España, se metió en la interna de Juntos por el Cambio al criticar el papel de la UCR dentro interior de la coalición opositora. En ese sentido disparó contra el PRO y respaldó los cuestionamientos del diputado Facundo Manes sobre la gestión de Cambiemos en 2015.

Alfonsín dijo que "vengo reclamando que haya una discusión en el partido para que me den las razones por la cual debería continuar esta alianza que tenemos con el PRO". En ese sentido, en una entrevista radial, agregó: "Con el mayor de los respetos hacia el PRO, creo que pensamos de maneras muy diferentes, lo vengo diciendo desde el 2015. La UCR no tiene nada que ver con el pensamiento liberal del PRO, pero he estado en minoría".

"Me llama la atención las reacciones del partido contra Manes porque ha dicho cosas que son de público conocimiento. Me parece que los radicales deberían exigir que se discuta al interior de Juntos. No debería transformarse en un cuartel donde no se puede discrepar", puntualizó.