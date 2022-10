"Vamos a enviarte el dedo de tu hijo en una caja", la amenaza en un falso secuestro virtual en La Plata

Un platense quedó "paralizado" del susto esta mañana cuando recibió un falso llamado de un secuestro virtual de su hijo por parte de desconocidos que se hicieron pasar por "representantes del Ministerio de Salud".

Acerca de lo ocurrido, relató: "Me llamaron diciendo que eran del Ministerio de Salud. Me indicaron que pasara a buscar el pase sanitario físico en el último lugar que me vacuné y hasta me preguntaron si había tenido Covid".

Y prosiguió: "Les dije que sí. Y me preguntaron si alguien más de mi familia había tenido Covid. Cuando les pregunté sobre el motivo de las preguntas, me respondieron que estaban realizando una validación para entregar el soporte físico y que concurriera con DNI para retirarlo".

"Además dijeron que estaban haciendo una estadística para que la gente pudiera viajar al exterior sin hacer un código de validación. Dicen que me van a mandar un código de validación con la computadora. Me dejan en espera y me pasan a otra llamada. Una computadora me da un número de validación y me dice que me pasa con el médico...", continuó el denunciante.

Luego la comunicación pasó a otra instancia. "En eso me da con un tipo. Me dice que me pasaron un número de validación para asegurarnos que la policía no escuche esta llamada", recordó.

El momento de susto llegó cuando su interlocutor le dijo. "Tenemos secuestrado a su hijo. Haga lo que nosotros le digamos porque si no le vamos a mandar un dedo en una caja", reprodujo con palabras exactas.

"Zafé porque mi hijo estaba acá. No había ido a la facultad. Pero si no está tu hijo con vos en ese momento sería un desastre", analizó tras el inesperado llamado.

"Cuesta salir de este mal momento", lamentó el platense denunciante. Y recomendó a la comunidad que "cuando son llamados que, como en este caso, son números desconocidos o anónimos, hay que estar atentos y ponerle mucho cuidado".