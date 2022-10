Macri y otra recorrida en modo candidato

Mauricio Macri continúa sembrando interrogantes sobre su futuro político. Un día después de que revelara que su esposa no quiere que vuelva a ser candidato a presidente, ayer protagonizó una nueva recorrida de campaña por la Provincia.

Esta vez fue el turno de San Nicolás, donde jugó de local acompañado del intendente de Juntos por el Cambio, Manuel Passaglia. “Yo estoy en la cancha. Voy a ayudarlos, no me olvido de ustedes”, dijo el ex presidente al hablar sobre su futuro político y volvió a castigar al Gobierno: “El país está a la deriva porque no tenemos ni plan ni rumbo, lamentablemente”.

Macri estuvo acompañado del diputado nacional Cristian Ritondo, que asoma como su preferido para la pelea por la Gobernación. También participó de la recorrida el diputado provincial Alex Campbell.

El ex presidente viene recorriendo distintos distritos de la Provincia en una suerte de sondeo sobre el ánimo del electorado respecto de su figura. Ese es un dato central para la decisión que seguramente tomará entre marzo y abril respecto de una eventual candidatura.

“Yo no me he anotado. Mi pelea es por las ideas. Creo haber plantado una semilla pero ahora el árbol es de todos los argentinos”, dijo en los últimos días al dar a entender que no competirá.

El jueves, incluso, reveló que su esposa Juliana Awada no comparte la idea de su postulación. “Juliana no quiere que sea candidato”, afirmó en una entrevista televisiva. De todas formas, no termina de cerrar la puerta a esa posibilidad.

Por su parte, Ritondo lanzó un mensaje hacia el interior del PRO y habló de “dejar atrás los egos y construir equipos es la principal misión que tenemos por delante. Es un enorme desafío transformar un país que está siendo gobernado por un kirchnerismo decadente, que está totalmente de espaldas a los problemas de la gente y que, en lugar de enfrentar los problemas de los argentinos, los empeoró todos”.