VIDEO. "Te amenazan con una motosierra": violento cruce entre un vecino y podadores en La Plata

Momentos de tensión se vivieron ayer por la tarde en la zona de la Terminal entre un vecino y un grupo de personas que se encontraba podando los árboles de la cuadra. Todo sucedió en 42 entre 3 y 4, y el violento episodio quedó registrado en el celular de un hombre que denunció la "poda indiscriminada", según relató.

Las imágenes del cruce entre los trabajadores que serían contratados por la Municipalidad de La Plata llegaron al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) y, según el relato de los testigos, hubo cruces de golpes de puño. Al parecer, la furia del vecino que grababa las imágenes fue en momentos en que intentó impedir que se continúe con el trabajo. "Te amenazan con una motosierra", alcanza a decir no bien comienzan las imágenes, en medio de una situación que se va poniendo cada vez más tensa.

"A un pibe de 17 años empujaste", se le escucha decir a uno de los podadores, quien luego grita "gordo violín". La respuesta no tardó en llegar: "No me hables de violín porque no soy tu papá, ni tu vieja ni tu tía". Luego el vecino le pregunta el nombre a quien sería el encargado de la poda, que le responde "Alonso Juan Pablo", y hasta le recita su número de documento.

"Tengo sangre", asegura quien se encuentra detrás de la cámara y esboza algunas carcajadas irónicas. En ese momento lo increpan y lo acusan: "Para qué venís a pegar". A lo que responde: "A pegar no, vengo a defender lo que hicieron en el espacio público".

También le recriminan "para qué puteas, para qué te hacés el pesado", y se escucha en el video que el denunciante le dice: "Porque es lo mínimo que merecés. Te puteo de bronca".

Una mujer que se encontraba en el lugar intenta poner paños fríos a la situación y lo logra minutos después. Lo cierto es que el trabajo de poda que viene llevando adelante la comuna fue blanco de varias críticas a lo largo del año y ha generado la bronca vecinal en distintos barrios de la Ciudad.