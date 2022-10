China Suárez y una confesión tras los escándalos: "Tomé medicación"

La China Suárez visitó este domingo a Juana Viale en la mesaza de Canal Trece, donde habló de todo. Entre tantos temas, se refirió al escándalo que protagonizó hace un año con Mauro Icardi y Wanda Nara, quienes hace pocas semanas finalmente se separaron.

La China Suárez está en un gran momento. A punto de estrenar una nueva canción con El Polaco, feliz con sus tres hijos, llena de proyectos cinematográficos y enamoradísima de Rusherking, a quien acompaña a todas las presentaciones que puede.

Sin embargo, la vida hace un año no fue tan fácil para ella como sus seguidores o gente que no la conoce imagina. En el medio del torbellino, sintió que tocaba fondo: “Ahora estoy estable pero no siempre estoy bien”.

Respecto a las cosas que tuvo que escuchar sobre ella, sus relaciones personales y su familia, la actriz aseguró: “Por supuesto que me lastima muchísimo y es impotencia”. “Mucha gente de mi familia me pregunta por qué no salgo a aclarar, siempre está esa cosa de la desesperación cuando se dice algo que no es real pero no es la solución”, siguió.

Tal fue el impacto que sintió que necesitó ayuda profesional y “tomé medicación” para estabilizarse, acompañada de un equipo médico que la sostuvo. Pero de todo saca algo bueno y así, un año después del escándalo, habiendo perdido amigos y sumado mucho apoyo que no esperaba, puede sonreír.

“Creo que si hay algo bueno que le saco a todo esto es que se habló mucho de la moral de los prejuicios y creo que se ponen muchas cosas sobre la mesa”, concluyó.