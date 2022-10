VIDEO. Un jugador del Lobo, recibido como un hijo pródigo en su pueblo natal

El jugador de Gimnasia, Leonardo Morales, fue recibido con mucho amor y afecto por los vecinos de Villa Urquiza, en la provincia de Entre Ríos, tierra natal del "Yacaré". Entre bocinazos, aplausos y abrazos, Morales fue sorprendido gratamente cuando ingresó a su pueblo y vio que una caravana de autos lo esperaba para agasajarlo.

"Estoy temblando, no me esperaba esto y me emociona mucho. Quiero agradecerle al pueblo enormemente y voy a seguir representándolo de la mejor manera", dijo el defensor al medio local El Once.

Morales fue una de las figuras del equipo de Néstor Gorosito y se convirtió en uno de los favoritos de los hinchas triperos. Desde que llegó al Lobo, hasta el día de la fecha, el "Yacaré" trabajó en silencio, se ganó el puesto y es indiscutido bastión del elenco albiazul.

"Me tocó que me dirija Maradona, algo inolvidable, y estoy muy contento", fue otro de los comentarios que dijo Leo en su llegada a Villa Urquiza. Con 31 años, el futbolista es todo un ejemplo para su gente y así se lo hicieron sentir grandes y chicos.

"Termina el campeonato y lo primero que quiero hacer es venirme a Villa Urquiza", confesó, y luego dijo: "Me quedaré algo más de un mes, para charlar con todos y disfrutar de la tranquilidad del pueblo que no cambio por nada".

Video gentileza El Once: