Riquelme cruzó a Macri, le recomendó ser "agradecido" y habló del futuro de Ibarra en Boca

Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca, respondió a las críticas que le había hecho Mauricio Macri sobre su época de jugador y aseguró que el expresidente del club y de la Argentina no hubiese llegado tan lejos en la política de no ser por el equipo "xeneixe" que conducía Carlos Bianchi.

"Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado a donde llegó", consideró Riquelme en referencia a que el empresario que presidió Boca entre 1995 y 2007 y que alcanzó la presidencia de la Nación en 2015.

Macri, entre otras cosas, había comentado que Riquelme era "desafiante y reacio" a obedecer las órdenes del entonces entrenador Bianchi en los entrenamientos, y deslizó que Román "le armó el equipo a Bianchi" en la previa a la final de la Copa Libertadores de 2000 contra Palmeiras de Brasil.

En diálogo con radio La Red, Riquelme contestó. "Bueno, primero, no escuché lo que dijo Macri. Pero en la vida hay que ser agradecido de que Bianchi haya sido el DT de nuestro club".

"Nos enseñó a competir, compartimos muchas cosas", destacó el ídolo "xeneize" sobre el Virrey, que ganó tres Libertadores y dos Intercontinentales en el club.

Y finalizó tajante: "Hoy yo no estaría dónde estoy sin Bianchi. Gracias a él y a mis compañeros la gente me quiere mucho. Y si Macri terminó donde terminó es porque le debe mucho a Bianchi, eso sin dudas. Si Bianchi no hubiese sido técnico de Boca a Riquelme no lo querrían tanto, y Macri no tendría la carrera que tiene".

SIGUE O NO SIGUE IBARRA

Otro de los temas más calientes en Boca es la posible continuidad de Hugo Ibarra como DT del primer equipo. Sobre este tema, el directivo contestó: “Ojalá podamos tenerlo por mucho tiempo, vamos a disfrutarlo”.

Sin confirmar la extensión del vínculo contractual del formoseño, que finaliza en diciembre de este año, Román dio un mensaje para leer entrelíneas: "Hugo está disfrutando mucho. Se lo ve muy feliz, es un amigo mío. Me da mucha felicidad verlo a él, a Pompei y a Gracián. Me dio mucha felicidad verlo a Battaglia con Krupoviesa”.