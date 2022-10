El juicio a las Juntas, entre recuerdos y reivindicación

“No se olviden de Raúl Alfonsín”. La sentencia, cargada de emotividad y en la voz de Graciela Fernández Meijide, retumbó ayer en el Salón de los Espejos de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde una multitud se reunió para rendir homenaje a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y evocar el Juicio a las Juntas Militares de 1985. Dos hitos para la recuperación de la democracia en la Argentina, como se destacó en la apertura del acto, en el que además de la histórica referente de los derechos humanos (que participó de manera virtual y fue declarada visitante ilustre de la unidad académica) estuvieron presentes Ricardo Gil Lavedra (exjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal e integrante del tribunal que juzgó a las Juntas Militares); Raúl Alconada Sempe (exvicecanciller de Alfonsín) y el exdiputado nacional de la UCR, Federico Storani.

La cita -reconocieron todos los actores- tuvo lugar a propósito del reciente estreno de la película Argentina: 1985”, que se detiene, sobre todo, en la figura del fiscal Julio César Strassera en el juicio que terminó con las condenas a los cinco jerarcas de la última dictadura: Jorge Rafael Videla, Emilio E. Massera, Roberto E. Viola, Armando Lambruschini y Orlando R. Agosti. Apenas recuperada la democracia y por primera vez, un tribunal civil juzgaba a un grupo de represores por su violación sistemática de los derechos humanos.

“Algo inédito en el mundo. Sin precedentes. Y eso fue posible gracias a Alfonsín, que a través del decreto 158/83 anuló la ley de autoamnistía militar y ordenó someter a juicio sumario a los responsables del Golpe, lanzándose a transitar un camino desconocido”, valoró Gil Lavedra que, sin desmerecer la tarea de Strassera ni del filme protagonizado por Ricardo Darín, rescató en el cierre de la conferencia que “el juicio fue mucho más que eso. Fue una sucesión de hechos afortunados, muchos impensables. Era impensable en la Argentina de 1983 que Alfonsín tuviera la audacia de pretender llevar a juicio a los militares y lo hizo. Era impensable la creación de la Conadep como la primera comisión de la verdad del mundo y también lo hizo”.

Para Fernández Meijide, con un hijo desaparecido y que junto a Ernesto Sábato, Magadalena Ruiz Guiñazú y René Favaloro, entre otras figuras notables, integró esa comisión, “Alfonsín hizo todo lo que prometió. Prometió república y democracia y que iba a investigar los crímenes cometidos en la dictadura y que esos crímenes se iban a juzgar”, mientras reconoció que el tema haya vuelto al debate público “gracias a 1985, una buena película que tiene sus omisiones y aseveraciones que por ahí no son tan así pero que moviliza a los jóvenes y ojalá gane el Oscar”.

DOLOR Y SATISFACCIÓN

Sobre la Conadep, donde escuchó miles de testimonios de víctimas del Terrorismo de Estado y recorrió con ellos cientos de centros clandestinos de detención, dijo que aceptó visitar “esos lugares del horror” porque, aunque “doloroso”, era “satisfactorio” que eso después pudiera utilizarse como prueba. Las palabras de los torturados, se sabe, quedaron luego plasmadas en un informe final: el “Nunca Más”, clave en el Juicio a las Juntas.

“Sin la Conadep, ni la anulación de autoamnistía militar ningún juicio hubiera sido posible. Fue Alfonsín el que dio la patada inicial para que eso ocurriera”, intervino a su turno Sempe y comparó aquel Gobierno con el que siguió después: “Nos pedían la amnistía y Alfonsín sacrificó cinco meses de mandato para no ceder en eso. Aunque después, en los ‘90, se dictaron infinidad de indultos”, cuestionó ante un auditorio que cruzó generaciones, entre estudiantes (varios de Franja Morada) y dirigentes como el concejal y titular de la Junta Central de la UCR, Diego Rovella, el edil Fernando Gando y los diputados provinciales Claudio Frangul y Emiliano Balbín.

Cuando le tocó tomar la palabra, Storani también rescató la figura del expresidente, a la par que repartió críticas al peronismo y a la película que, entre otras cuestiones, omite el momento de la entrega del informe de la Conadep a Alfonsín, “una escena que no llevaba más de cinco minutos”, se quejó el dirigente radical y reflexionó: “Las cosas no ocurrieron de la nada. Hubo que crear las condiciones políticas y el andamiaje jurídico y tener decisión y coraje para ejecutar un juicio de este tipo. No fue un episodio aislado el que permitió que la Argentina pasara del autoritarismo a la democracia sin pactar”. Después le apuntó al candidato opositor a Alfonsín, el peronista Ítalo Luder, que “se opuso a la anulación de la autoamnistía. Alfonsín dijo que la iba a eliminar por ley y cumplió. No hubiera sido posible el juicio a las Juntas si el resultado electoral hubiese sido otro”. No obstante, realzó, “el mérito de la recuperación democrática fue de todos. Los derechos humanos no tienen dueño”.

Muy crítica se había mostrado sobre ese punto Fernández Meijide, que en un tramo de su exposición recordó aquel acto del 24 de marzo de 2004, cuando en la ESMA Néstor Kirchner pidió “perdón en nombre del Estado por haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”. Para la referente de los derechos humanos, “eso fue una torpeza. Yo me enojé mucho. Recuerdo que después lo llamó a Raúl para pedirle perdón y él le dijo que lo hiciera en público. Pero jamás lo hizo”, lamentó al otro lado de la pantalla instalada en el gran salón de Derecho, desde donde dejó un pedido para los que recién se inician en política: “Miren al futuro reconociendo el pasado, como hizo Alfonsín, con esa entrega y esa capacidad de diálogo que tenía. No se olviden de él”.

Gil Lavedra cerró con una invitación a la esperanza: “Si en ese momento tan difícil se pudo hacer tanto por la democracia, cómo no vamos a poder hacerlo ahora”.