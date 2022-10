De manera oficial: Charly García expondrá sus pinturas, será durante Octubre

POPA galería de arte y La fundación Make Art Not War anunciaron que Charly García expondrá (durante octubre) por primera vez sus obras pictóricas en el marco de ArteBA 2022.

Sabido es del interés de Charly García por la pintura y él mismo ha hecho conocer algunos de sus dibujos. Así, la tapa de su último disco hasta hoy -Random, de 2017- fue hecha por el propio músico. Y recordemos que, también pintó una acrílico que fue la contratapa del disco Pettinato plays García, en la que Roberto Pettinato interpretaba temas de Charly, e incluso en algunos de ellos con la participación de García.

Lo que no se sabía era que tenía una colección de obras que podían llegar a exponerse de manera formal.

Se trata de reconocer otra faceta más de nuestro genio Charly García: hay que considerarlo pintor. El arte de tapa, las fotos y los dibujos que vemos en los libritos de los LPs o los cds forman parte de la obra. Más aún si esas pinturas son del autor del disco.

Asimismo, en el catálogo de la muestra, el filósofo Dani Mundo intenta dar cuenta del universo pictórico de Charly García, en esta cita textual: "Como pintor, García representa un movimiento artístico que en nuestro país casi no tuvo repercusión, el art brut. Las imágenes salvajes que atentan contra los contornos y los significados claros que pinta Charly recuerdan imágenes de sujetos esquizofrénicos, que desde hace unas décadas vienen considerándose obras de arte como cualquier otra...

"Pero la pintura de Charly, como también su obra musical desde los años 90, es una pintura para la que el color, el rayón y la macha bastan...

"Las imágenes del “arte bruto” son como traducciones del inconsciente a una lengua que solo existe en esas imágenes...

"En el álbum de SNM (Say No More) las ilustraciones ya están atribuidas a Charly García. En ese cd ya despunta el rayón. Oscuridad y rayón, una buena manera de representar a esa sociedad menemista que en ese momento disfrutaba a pleno de la fiesta modernizadora, aunque lo hiciera sobre las ruinas y la miseria de la mitad de la población...

"Si bien Charly no provoca en la pintura la misma revolución que trató de desencadenar en la música, es posible pensar que su obra pictórica acompaña esta búsqueda destituyente de la tradición musical. Dan cuenta del mismo yo. Ojalá haya una exhibición de esa obra pictórica que, por ahora, conocemos de modo fragmentado y subalterno".

Por otra parte, se espera con muchísima expectativa un nuevo álbum musical de Charly, que al parecer tendría ya grabado y estaría en su faceta final de mezcla y masterización.

Pero Charly no termina de entregarlo. Se entiende, él es el autor de la frase de que los discos "no se terminan, se abandonan", ya que siempre se puede seguir trabajando sobre ellos y agregando alguna capa más.

Finalmente, vale destacar que, el 23 de octubre próximo Charly cumplirá 71 años, y a su primera muestra como pintor podría agregarse la salida de su nuevo álbum.