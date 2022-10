Legisladores repudiaron el fallo que benefició al “Pata” Medina

Desde la Legislatura bonaerense salieron a repudiar el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata que anuló la causa contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina -ex secretario general de la Uocra de La Plata-, y otros nueve imputados por asociación ilícita y lavado de activos.



El diputado bonaerense de Juntos, Fernando Rovello, presentó un proyecto de repudio al respecto. “Todos los imputados resultaron sobreseídos y esa decisión se adopta sin necesidad de llegar a la instancia del Juicio Oral”, expresó el legislador.



En ese punto, dijo que “lamentablemente no se los puede juzgar porque la causa fue supuestamente "armada", por ello, repudiamos desde nuestro bloque dicha decisión”.

La propuesta fue acompañada por varios legisladores de Juntos como Alex Campbell, Santiago Passaglia, Juan Carrara, Johanna Panebianco, entre otros.



Como se informó desde ayer, Juan Pablo “Pata” Medina, ex secretario general de la Uocra de La Plata, fue sobreseído en la causa en la que era investigado por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión a empresarios de la construcción.



El Tribunal Oral Federal n° 2 de La Plata anuló la causa que había contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina y otros nueve imputados por asociación ilícita y lavado de activos, sobreseyéndolo y reclamó que se investigue al juez que lo detuvo, Luis Armella, por haber actuado supuestamente en connivencia con las autoridades del gobierno de Cambiemos.



La investigación provenía por reiteradas denuncias ante la sospecha de que desde esa entidad gremial se extorsionaba a empresarios de la construcción para que contratara operarios del gremio y para que adquirieran los servicios de catering de una empresa ligada a la familia de Medina. Caso contrario, no se podrían construir edificios en la capital bonaerense.



De esta manera, el líder sindical, su hijo Isidro "El Pulty" Medina, su esposa, Fabiola García, y otros ex dirigentes gremiales estaban involucrados en esta causa que se inició en septiembre de 2017 con denuncias anónimas de empresarios damnificados por las presuntas maniobras ilegales.