Monseñor Fernández inauguró una capilla en Los Hornos

El Arzobispo Víctor Fernández estuvo en el barrio Ex Planeadores - antes llamado “Toma de Los Hornos” -, en el que se construirá un nuevo conjunto de viviendas y bendijo la primera capilla.

Además creó la Vicaría Pastoral “Jesús misericordioso” con la finalidad de asegurar el acompañamiento espiritual y la cercanía de la Iglesia con las familias. Al mismo tiempo, designó al padre Tomás Gutiérrez a cargo de esa Vicaría y se reunió con los miembros de la comunidad.

En su reflexión, el Arzobispo se dirigió de manera directa a cada uno para recordarles: “su inmensa dignidad como seres humanos, el amor que Dios tiene a cada uno, y el amor que tienen que tenerse a sí mismos. Porque más allá de que a algunos nos haya tocado nacer en una situación de pobreza y muchos límites, todos somos inmensamente valiosos a los ojos de Dios y estamos llamados a luchar para salir adelante, a poner todos nuestros esfuerzos para construir algo mejor. Y tenemos que hacerlo con la cabeza alta, porque hay un amor infinito que nos sostiene”.

También destacó que “tener una tierra y una casa es algo importante, porque nos ayuda a sentirnos arraigados en este mundo, nos ayuda a reconocer nuestra dignidad, como si a través de las paredes de nuestra casa, Dios y la humanidad nos estuvieran abrazando y conteniendo. Pero falta la tercera t, el trabajo, porque no hay vida digna si uno no se toma en serio a uno mismo, si no valora las capacidades que Dios le ha dado y las ejercita para salir adelante. Que en este barrio crezca el amor al trabajo porque eso sin duda nos hará mucho bien”.