¿Por qué absolvieron a Milani?: se conocieron los fundamentos del fallo

A fines de septiembre, el Tribunal Oral Federal Nº 7 dictó la absolución del controvertido exjefe del Ejército César Milani en la causa por enriquecimiento ilícito. Según se conoció ahora, al difundirse los fundamentos del fallo, la decisión se basó en el beneficio de la duda y en que Milani no había sido acusado desde el principio por el delito de insertar datos falsos en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.

Para los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, había elementos de sospecha de Milani. Sin embargo, entendieron que existían dudas respecto de su culpabilidad. En cambio, para el magistrado Germán Castelli no quedaron dudas de que Milani falseó en dos ocasiones el contenido de su declaración jurada para esquivar los controles del Estado sobre su patrimonio.

Previo al juicio, informes televisivos habían dado cuenta del nivel de vida de Milani en La Horqueta. En tanto, la Oficina Anticorrupción y legisladores de Cambiemos denunciaron que Milani no podía justificar con sus ingresos su patrimonio.

Por su parte, el acusado sostuvo ante la Justicia que los montos le fueron prestado por su amigo Eduardo Barreiro. Sin embargo, la fiscalía no asintió e indagó sobre la firma de un papel para simular un préstamo de modo de poder justificar el dinero: alrededor de 200.000 dólares.

El juez Méndez sostuvo que para que existiera delito se debe, además de no justificar el incremento patriomonial, haberse enriquecido ilícitamente. Pero señaló que la prueba no pudo despejar duda. No me encuentro en condiciones de adoptar un temperamento condenatorio, en estricta aplicación del principio favor rei o in dubio pro reo”, argumentó.

En cuanto a la probable maniobra de Milani para justificar el dinero, determinó que no se trató de una simulación, debido a que Milani hizo firmar ante un escribano en el año 2010, es decir, antes de la denuncia y la causa penal, un acta para constatar la finalización del pago del montó prestado.

En tanto que Méndez Signori dejó asentado que no podían acusar de datos falsos enla declaración jurada, del cual no hay evidencias, porque se trata de un delito diferente, por el que no fue acusado por la fiscalía ni pudo defenderse.

El juez dijo que "más allá de algunas suspicacias que emergieron en el expediente judicial, en particular la información volcada por Milani en la declaración jurada sobre sus bienes de 2010, que en algún punto conmueven la transparencia y probidad exigida a los funcionarios públicos, el principio favor rei imposibilita a este tribunal a avanzar en una condena cuando las dudas planteadas no han sido disipadas definitivamente”.

En tanto que Castelli coincidió con el resto del tribunal respecto del beneficio de la duda, aunque afirmó que no había impedimento para condenar a Milani por haber falsificado su declaración jurada de bienes en dos hechos diferentes. Estimó además que Milani lo reconoció al referir a “numerosas omisiones administrativas, omisiones en sus declaraciones juradas (algunas hasta inocentes), como no asentar el mutuo porque pensó que casi al mismo período fiscal, entraba a su patrimonio y salía (entró a fin del año 2009 y salió a fin del 2010)”.

Para el magistrado, Milani actuó “con conocimiento y voluntad de manera maliciosa, esto es, con el fin de perturbar el control estatal de transparencia en la función pública”. Allí debió declarar el préstamo de Barreiro de 200.000 dólares. Y, además, dijo que cometió las mismas falsedades en la declaración de 2010, cuando dijo que compró en junio de ese año la casa de La Horqueta con la venta de un departamento en Belgrano, que se concretó recién en noviembre de 2010.