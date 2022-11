Desgarrador relato de la mamá de Santino, el nene que fue cara de la campaña de vacunación y murió

La muerte de Santino Godoy, el niño de cuatro años que fue la cara de la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, paperas, poliomielitis y rubéola conmocionó al país. Su rostro sonriente aún forma parte de la publicidad para que todos los niños de entre 13 meses y 4 años se inmunizan contra estas enfermedades.

Sus padres viven una pesadilla luego de su fallecimiento y denunciaron ante la Justicia al hospital que los atendió por mala praxis. Todo comenzó el miércoles pasado cuando Santino comenzó a sentirse mal.

La familia se acercó al hospital municipal de San Miguel donde lo mandaron de regreso a su hogar con un diagnóstico de gripe. Pero el cuadro no mejoró y al otro día volvieron al hospital local Dr. Raúl Larcade, donde murió por “neumonía bilateral”.

La madre de Santino, Agustina, contó en detalles todo lo que ocurrió desde el miércoles, cuando los hicieron regresar a su casa. El miércoles, al regresar, le diagnosticaron “un cuadro viral y laringitis”, lo estabilizaron con suero y tuvo que volver a la casa. No mejoraba y volvieron, oportunidad en que les dijeron que era gastroenterocolitis y debían volver al hogar nuevamente, con el niño ya débil.

El jueves había bajado la fiebre pero los vómitos no cesaban y la energía se le agotaba, al punto de estar agitado y con dificultad para hablar, por lo que volvieron. Otra doctora los atendió y les dijo que “tenía mucho ruidito en el pechito y que le iban a hacer una serie de oxígeno” pero la enfermera que debía sumistrarlo “no venía”.

Agustina lo midió en su casa y el niño “saturaba mal” pero en el hospital no repararon en este detalle. Casi una hora y media después, vuelve la doctora a decirles que lo veía peor y al querer saturarlo, ninguno de los tres saturómetros estaban funcionando.

“Cuando entró en paro, no lo llevaron a terapia intensiva porque estaba vacía. Intentaron reanimarlo durante una hora y no pudieron”, recordó. “Ni laringitis ni gastroenterocolitis. No me hicieron caso cuando dije que Santi estaba mal y no le hicieron ni una placa como había pedido ni análisis de sangre”, agregó.

Como si fuera poco, en la denuncia consta el relato de esta madre angustiada maltratada por una enfermera del hospital.

El abuelo de Santino fue otro de los que rompió el silencio, acusando al centro médico de querer darles un acta de defunción “por muerte cardiorrespiratoria” ya que les aseguraban desconocer cuándo podrían realizarle la autopsia porque se olvidaron de “hacer el hisopado obligatorio”.

“Tuvieron que traer el cuerpo de nuevo, hisoparlo y recién ahí se lo llevaron. Todo eso esperamos para poder velarlo y enterrarlo”, mencionó. En reclamo por la vida del niño de 4 años, familiares y amigos se concentraron en la puerta del hospital.