El esloveno Slavko Vincic, será el árbitro del partido entre Argentina - Arabia Saudita en Qatar

La FIFA anunció hoy la terna arbitral para el debut de Argentina ante Arabia Saudita, el martes próximo a las 7.00, encabezada por el esloveno Slavko Vincic, quien estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic.



El cuarto árbitro será el senegalés Maguette Ndiaye y en el VAR estarán Paulus Van Boekel de Países Bajos, y Bastian Dankert de Alemania.



Por otra parte, el control del off side estará a cargo de Abdelhak Etchiali, de Túnez, junto con el español Ricardo De Burgos.



Vincic, quien a los 42 años debutará en una Copa del Mundo, es árbitro FIFA desde 2010 y dirigió en el Sub 17 de 2017 y en el Sub 20 de 2019. Viene de ser el juez principal de la final de la última Europa League, ganada por el Eintracht Frankfurt de Alemania, en donde juega el colombiano Rafael Borré.



El árbitro esloveno fue muy criticado por su polémico arbitraje en Barcelona-Inter, por la Champions League en octubre pasado.