"No voy a parar de buscarte": mensajes de la pareja de Eliana Pacheco, la joven desaparecida en La Plata

Mientras efectivos de la DDI La Plata y de la comisaría 15ª de Lisandro Olmos buscan intensamente a Eliana Pacheco, la joven de 24 años que desapareció el pasado domingo, luego de tomarse un remís que la iba a llevar hacia la feria de 208 y 52 (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-11-24-3-16-18-intensos-rastrillajes-en-la-zona-oeste-en-busca-de-eliana-pacheco-policiales), la familia vive momentos desesperantes. Y la angustia se refleja con permanentes publicaciones que se suben a las redes sociales porque las horas corren y ella no aparece.

Uno de ellos es Maximiliano Videla, la pareja de Pacheco, quien en su cuenta de Facebook realizó varios posteos. "A cada segundo te extraño amor y te prometo que no voy a parar hasta encontrarte y ahí vamos a brillar juntos como desde el día que te conocí amor y vamos a salir de esta juntos como siempre lo hicimos", fue el mensaje que envió esta madrugada. "Vos estás mal, yo lo estoy también, pero sé que te voy a encontrar y vamos a brillar como lo hacemos juntos. Te amo con mi vida entera negra y así va ser siempre amor", agregó junto a una foto de la captura de pantalla de su celular con un mensaje que le envió en las últimas horas.

Instantes antes habría escrito: "Amor si supieras lo que te necesito. Siento que me arrancaron el alma. Extraño tus besos, tus mimos, tus caricias, hasta cuando me decías africano que me peleabas. Siento un vacío en mi corazón. Te juro que no puedo más vida, donde quieras que estés quiero que sepas que sos la mejor mamá, mujer y compañera del mundo. Nunca en mi vida me enamoré de una mujer así. Cada vez que estamos juntos me siento el hombre más feliz del mundo. Amor te prometo no bajar los brazos nunca, voy a buscarte hasta encontrarte día y noche pero te voy a encontrar y voy a mimarte tanto y tanto que no te das una idea". Luego sigue diciendo: "Te necesitamos amor Calucha, Thiago. Te amamos mi negra donde quieras que estés voy a cuidar siempre de mi familia como te lo dije un día y todos los días que hablábamos. Te amo más que a mi vida entera amor. Tengo la fe que estás bien. Estás con vida y pronto vamos a estar juntos como lo venimos haciendo desde el primer momento que te conocí, que me enamoraste, cuidaste y aconsejaste para salir adelante juntos. Te amo Eliana Pacheco y así va hacer por el resto de mi vida amor".

LEA TAMBIÉN Intensos rastrillajes en la zona oeste en busca de la platense Eliana Pacheco

El caso

Su familia radicó la denuncia por averiguación de paradero, ya que la mujer dejó su casa a las 18 y, alrededor de las 19.20, comenzaron a escribirle por WhatsApp, pero ninguno de los mensajes fue respondido. En tanto, su celular continúa apagado desde ese día.

Sus allegados aseguran que una cámara de seguridad captó a la joven en las inmediaciones de la feria, aunque hasta el momento no fue confirmado.

Por su parte, una fuente reveló que su documentación habría aparecido en un descampado donde ayer se hicieron rastrillajes. En tanto, la última señal de su celular se emitió en El Retiro.