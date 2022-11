Quejas y enojo de jubilados de ANSeS que debían cobrar hoy y les pasaron el pago al lunes

Fueron varios los jubilados de ANSeS que se comunicaron con EL DIA para denunciar que hoy debían cobrar sus haberes pero que al momento de ir al cajero automático o pasar por la caja se encontraron con la novedad que eso no ocurriría sino hasta la semana próxima.

"Tendría que haber cobrado hoy. Me molesta mucho la actitud de decirme que hoy no iba a cobrar y sí recién la semana que viene", contó Liliana, una jubilada que se acercó hasta la sucursal del Banco Nación de Avenida 13 para consultar qué había sucedido.

"La empleada que me atendió me dijo que otras cinco personas habían ido por el mismo tema y que había sido una decisión de ANSeS", comentó la mujer, quien según dijo el cambio de fecha se debía al feriado del último lunes.

"La verdad es que me molesta mucho porque no te avisan, ya que en el recibo del mes anterior decía que la fecha de cobro era hoy, y porque con esto no se juega. Yo ahora tengo que salir a pedir plata", agregó.

Idéntico panorama se dio en la sucursal del Banco Industrial de 13 entre 58 y 59, donde los jubilados que se acercaron hoy se encontraron con la información que tampoco cobrarían ya que la fecha había sido modificada para el lunes próximo debido al feriado de esta semana.