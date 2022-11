Los médicos platenses definen la conducción de la Agremiación

Se define hoy la elección en la Agremiación Médica Platense, donde se renueva parcialmente el consejo directivo. En una intensa pugna, se desarrolló ayer la primera de las dos jornadas de votación en la sede de la entidad. Dos listas batallan para quedarse con la presidencia, la vicepresidencia, vocalías y los cargos de revisores de cuentas que están en juego.

La actual gestión que tuvo ásperos enfrentamientos con la conducción del IOMA en las negociaciones para determinar el valor de las prestaciones médicas, busca seguir al frente de la agremiación con la lista Violeta, Unidad Médica, que encabezan los doctores Martín Cesarini y César Ezequiel Fidalgo, candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente.

En esta oportunidad hay una lista opositora, Azul, Ciencias Médicas, que tiene como candidatos a la presidencia y vicepresidencia a los doctores Idelmar Raúl Seillant y Leonardo Francisco Saboredo.

LOS AGREMIADOS

Según trascendió, habrían votado ayer más de 300 médicos en la primera jornada de la contienda electoral de la Agremiación, donde hay más de 5.000 médicos agremiados.

También se pudo saber que las elecciones se llevan a cabo de “manera normal, ordenada y expeditiva”, describieron fuentes consultadas, quienes agregaron que se le pidió a la Municipalidad “el estacionamiento protegido, disponible para que los y las médicas puedan estacionar en la cuadra de la Agremiación para sufragar sin inconvenientes”. De hecho, se pudo observar en el horario de votación la colocación de separadores amarillos en el medio de la calle 6 para dividir el tránsito en las inmediaciones de la entidad donde se lleva a cabo el comicio.

Tal como ocurrió ayer, los profesionales de la salud habilitados pueden votar hoy entre las 7 y las 17.

Las actuales autoridades de la Agremiación fueron elegidas mediante una lista única el año pasado, y ahora se retomó la elección entre dos listas.

El honorario médico, convenios con obras sociales, cuestiones económicas y administrativas, servicios para los agremiados, forman parte de las propuestas de ambas listas.

LAS OPCIONES

La lista Violeta lleva como candidato a a presidente a Martín Cesarini (Coordinador de Neurología Clínica en IPENSA, investigador del Conicet, Hospital El Dique); vicepresidente, César Fidalgo (Especialista en Urología, Sanatorio IPENSA, protesorero de la Asociación Urológica de Buenos Aires); vocales titulares: María Soledad Nardo (jefa de sala en el Hospital Rossi, directora médica del servicio de tomografía del Sanatorio Argentino y en el Centro de Referencias Médicas), Josefina Adobati (residente), Gastón Quintans (Clínico, médico de Sanatorio Ipensa, consultorio particular y del Hospital San Martín, docente de la Facultad de Medicina de la UNLP) y Gustavo Marinucci (cirujano, jefe de quirófano en el Instituto Central de Medicina, Jefe de cirugía en el Hospital de la Unidad Penal Nº 22); vocales suplentes: Juan Pablo Álvarez (cardiólogo en el Instituto de Diagnóstico de La Plata, en el Instituto de Diagnóstico Cardiovascular La Plata y en CEDIAB; jefe del centro de salud Nº 29 de La Plata; docente en la Facultad de Medicina de la UNLP), Andrea Alejandra Fabris (clínica en el Hospital El Dique Ensenada, clínica en el INSSJP, consultorio particular de Nutrición Clínica en La Plata y en el Centro Médico Brown Quilmes); revisores de cuentas, Jorge Pablo Montefiore (terapista en el Hospital San Martín, Coordinador Terapia Intensiva Instituto de Diagnóstico de La Plata), Jorge Alberto Orellana (especialista en Clínica, Emergentología y Administración Sanitaria en el Hospital San Juan de Dios, Hospital Español, UDEC y SAME, docente en la Facultad de Medicina de la UNLP), Marina Eve Cabral (Ginecóloga, consultora, jefa de sala en el Hospital Cestino, Secretaria General de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de La Plata), Santiago Vázquez (otorrino en Ipensa y en el Servicio Penitenciario Bonaerense); revisor de cuentas suplente, Luis Alberto Medesani (especialista consultor en Cardiología, jefe de servicio en el Hospital San Martín de La Plata, electro fisiólogo en el Instituto del Diagnóstico).

En tanto, por la Lista Azul se presenta como candidato a presidente Idelmar Seillant (clínico, medicina nutricional, auditor de IOMA, emergentólogo, secretario general del Sindicato Único de Profesionales Trabajadores y Técnicos del IOMA); vicepresidente, Leonardo Saboredo (neurólogo, staff en Ipensa y coordinador de investigación en la Facultad de Salud de la Ucalp); vocales titulares: José Pupuche Vázquez (diagnóstico por imagen, consultorios Emerkin, Clínica La Ribera), Lani Deny María Carrasco (clínica, consultorio en Emerking y Romero), María Barbieri (cardióloga, especialista en ultrasonido en cardiología, Instituto de Cardiología de La Plata y consultorios), Pablo Barba (director ejecutivo del Instituto de Cardiología de La Plata, staff en el Hospital Italiano); vocales suplentes: Yanina Testi (clínica, consultorio Emerking), Betina Paola Lasta (medicina laboral), Fernando Medina (ortopedia y traumatología), Victoria Vago Canata (pediatra, staff médico del Hospital Larrain, Berisso); revisor de cuentas titular, Carlos Erra (cardiólogo en el Sanatorio Argentino, SAME); revisor de cuentas titular, Sandra Patricia Marchisio (clínica); revisor de cuentas titular: Federico Raúl Viale; revisor de cuentas suplente: Claudia Seoane (clínica, medicina laboral, Sanatorio Argentino de La Plata, jefa de Unidad Sanitaria del Servicio Penitenciario Bonaerense y médica de cabecera de PAMI).