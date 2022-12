Con total impunidad: así entraron a robar y desvalijar un departamento en la Ciudad

Un platense sufrió un indignante robo en su departamento este miércoles. La sospecha es que uno de ellos, le informó la policía, tenía llave de acceso al edificio.

Una cámara de seguridad ubicada en la puerta del lugar captó a la banda integrada por tres hombres. Ocurrió cerca de las 19.47 en la zona de 13 entre 38 y 39 y salieron, con total impunidad, a las 20.08.

En ese tramo horario, que no fueron más de veinte minutos, desvalijaron el departamento y se llevaron objetos de valor. Este hecho lo descubrió el dueño del departamento al llegar, cerca de las 21 hs del mismo miércoles.

“Lo primero que noté es que yo había cerrado con llave y no estaba así. Ingresé, en la parte del living no vi nada raro y en la zona del pasillo, que da a las dos habitaciones, vi la luz prendida, que no la había dejado así, y todo tirado”, detalló la víctima.

“Enseguida verifiqué unos ahorros que tenía y no estaban. Llamé enseguida a la policía, a las dos horas vino la científica”, siguió. En ese momento se percató que, además de dinero, le faltaban desde zapatillas, perfumes, camisas, camperas, un reloj, un teléfono, anteojos, un iPad y auriculares.

En la filmación quedó registrado que estos tres sujetos llegan al lugar, ingresan y al salir, llevan puestas las prendas robadas junto con las mochilas de la víctima, donde escondían sus pertenencias. Tanto la policía como el cerrajero que se hicieron presentes coincidieron en que la puerta no estaba forzada y “me dijeron que una persona entró con la llave”.

Tras realizar la denuncia, constató que ni la puerta del departamento ni la del edificio, las cuales había dejado cerradas, no estaban forzadas.

Las cámaras de seguridad, ubicadas en el local que está en planta baja, captaron claramente los rostros de los responsables. Dos de sus empleadas le confirmaron que en el horario en que se los ve salir del lugar, ellas cerraron el lugar y “nos saludaron”, algo que les llamó la atención.