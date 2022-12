Una bomba rota, una solución que no llega y vecinos de Los Hornos sin agua hace tres semanas

El drama del agua, tristemente, se replica en cada barrio platense. Un grupo de vecinos de Los Hornos se organizaron para exigir respuestas de ABSA, ante la ausencia total de suministro desde hace tres semanas.

Ocurre en la zona de calle 151 entre 60 y 61. A medida que pasan los días, siguen sin agua, sin poder abastecer del servicio a los tanques particulares o, tan siquiera, tirar la cadena del año. Eso implica que los olores ganan espacio en todos los ambientes.

“Hace tres semanas sin una gota de agua, por no arreglar una bomba de suministro a una cuadra de acá”, contó una de las vecinas afectadas. “Mandan camiones con agua para llenar en baldes porque no tienen mangueras para poder llenar las cisternas de cada casa”, siguió.

Detalló, además, que desde el sábado no pasan por la cuadra para tener un poco de agua. Los números de reclamo se acumulan sin recibir soluciones: “Hay mucha gente de edad avanzada y con enfermedades oncológicas, criaturas que no se pueden higienizar, niños discapacitados y aguantar los olores de los baños de cada casa”.

El último camión que llegó fue hace cinco días. Este lunes estuvo “del otro lado de la 60”. “Fui a preguntar si venía para mi lado y me dijeron que no porque tienen que hacer seis cuadras para el lado de 50 y después seis cuadras más. Hay un solo camión y no dan a basto. Los propios empleados me dijeron que están cansados y que es casi imposible que vengan hoy”, destacó la vecina de Los Hornos.

Algunos de los números de reclamo son 3379418; 3387739; 3388845; 5096855; 3396881.