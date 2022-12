Clínicas “estresadas”: cifras en terapia intensiva

Las clínicas de la Región y de la provincia de Buenos Aires aseguran que están “estresadas” económicamente. Afirman que atraviesan una “situación crítica, agravada por el proceso inflacionario”. Según autoridades de la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba), el “intempestivo feriado dispuesto para este martes 20 de diciembre trajo más complicaciones” y en una carta firmada junto a la Asociación de Clínicas bonaerenses Federadas (Aclife) solicitan al gobierno nacional y provincial contribuya al pago doble de los salarios de nuestros trabajadores”. En el sector, según se pudo saber, hay 100.000 empleados directos.

Néstor Porras, presidente de Fecliba, dijo que “son varios frentes los que tenemos que afrontar en las clínicas: económico, financiero, insumos, recursos humanos y mantenimiento de los establecimientos”.

“Se hace muy difícil sostener una clínica. Hay dificultades económicas por los pagos demorados de las obras sociales, atrasos en las actualizaciones de las prestaciones que facturamos, complicaciones para armar las guardias por falta de profesionales de la salud, manejos de proveedores con aumentos desmesurados y menor cobertura en la ayuda para el pago de los salarios a los trabajadores del sector”, resumió Porras, quien agregó: “estamos en desventaja con distintos sectores de la salud. Mientras nosotros facturamos las prestaciones debajo de valores normales. de acuerdo a la inflación, las prepagas ya tienen acordados aumentos a futuro, al igual que las obras sociales”.

Bono y feriado

El titular de Fecliba también indicó que “en ese contexto nos piden pagar un bono de 24.000 pesos, y decretan un feriado que genera aún mayores erogaciones porque no sólo hay que pagar el doble, sino que hay que ir a buscar a los empleados en remises o coches particulares para que puedan cumplir con la jornada laboral”. Y remarcó: “estamos todos felices con el logro alcanzado por el seleccionado nacional de fútbol, pero no compartimos la decisión de imponer un feriado de un momento a otro. Pedimos ayuda a los gobiernos nacional y provincial para que nos ayuden a afrontar esta clase de feriados y los sucesivos que se puedan otorgar en el corto plazo, ya que dicha circunstancia no hace más que profundizar la situación realmente delicada del sector”.

Por su parte, Daniel Reija, presidente de la Asociación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires Distrito 1 (Acliba 1), precisó que “estamos viviendo uno de los momentos más complejos en el sistema de salud. Por ejemplo, nosotros dependemos en un 70 por ciento de IOMA porque es ese porcentaje de afiliados que atendemos en sanatorios y clínicas. Hay un atraso en el aumento en las prestaciones. Y con respecto a las otras obras sociales, cuando aplican aumentos a los afiliados en sus cuotas recibimos un 90 por ciento de esa suba, lo que genera un fuerte desfasaje. En ese momento nos imponen un feriado de un día para otro, mañana -por hoy- hay un paro en el Banco Provincia y se vienen los asuetos del 23 y 30 de diciembre, lo que también generará problemas para los pagos que tiene que hacer IOMA”.

En relación a los pagos de los salarios, el titular de Acliba 1 remarcó que “en pandemia nos ayudaban con el ATP, que cubría hasta un 50 por ciento del sueldo; luego el Repro, que comenzó a cubrir menos, y ahora nos dan el Fescas, que cubre hasta 28.950 pesos, cuando el próximo sueldo básico a pagar de un enfermero o administrativo rondará los 155.000 pesos. En el sector hay clínicas que tienen problemas para pagar el aguinaldo y en ese contexto suman un feriado y un bono difícil de afrontar. Además trabajó el 100 por ciento de los empleados porque se trata de una actividad intensiva y a su vez hay que reprogramar actividades que estaban previstas para este martes”.

En coincidencia con el presidente de Fecliba, el titular de Acliba 1 también indicó que hay “dificultades para armar las guardias de los próximos fines de semana (Navidad y Año Nuevo), porque los médicos jóvenes buscan otros horizontes y es aún más difícil convocar a gente con años en la profesión que haga una guardia. Ya no luce en el ingreso el pago de una guardia extra”.

Por su parte, Verónica Degrossi, presidente de la Asociación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires Federadas, dijo que “el horizonte a corto plazo es muy complejo. En el interior bonaerense y en el Conurbano, hay prestadores que han cerrado las puertas por la crisis económica y las deudas con empleados, entre otras razones”.