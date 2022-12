Tensión en Gran Hermano: gritos, traiciones y promesa de pelea entre dos participantes

La casa está a punto de explotar. Cada pelea, se magnifica. Se hace gigante. Es por eso que los constantes roces, se empiezan a ver a menudo.

Lo cierto es que hubo dos, que fueron realmente fuertes. Una de ellas, es la discusión que se generó entre Romina, Julieta y Constanza. Las mujeres que quedaban en la casa, luego de la salida de Daniela, prometieron no votarse para seguir unidas y en juego. Lo cierto es que "Coty" lanzó una jugada maestra y fue a realizar la espontánea votándolas.

Al enterarse de un grito del exterior, Julieta le lanzó toda su bronca y no se pudo contener ante la frase de la correntina, al justificarse al decir que "todo es un juego". "Ya sabemos que es un juego, que estás jugando y que nos clavaste la espontánea". Anteriormente, Constanza le había manifestado: "Bueno, nunca las voté, pero si algún día tengo que hacerlo no voy a preferir irme yo".

Quien faltaba saltar en esta historia era Romina. La oriunda de Moreno, advirtió: "Está bueno que lo digas porque habías dicho que nunca nos ibas a votar".

Todo terminó con mas gritos y discusiones muy subidas de tono. "¿Sabés como funciona Gran Hermano, hermosa, princesa?", le respondió Coti a los gritos, en tono irónico pero también desafiante. "¿Nunca viste Gran Hermano? Vayan a jugar a las 'Grandes Amigas' entonces. Avísenle cómo se juega a Gran Hermano, esto no es por lealtad", les gritó la correntina a Julieta y a Romina, mientras se iban para el patio a tratar de calmar las aguas.

Walter "Alfa" y Maximiliano no se pueden ni ver

En las últimas horas, otros dos participantes se enfrentaron casi cara a cara. Walter "Alfa" Santiago y Maximiliano Giudici, casi se van a las manos. En un entredicho por temas de juego, el cordobés terminó amenazando al participante mas grande de la casa, y lo invitó a "agarrarlo a trompadas".

Esto motivó que "Alfa" le diga la dirección de su casa y le manifieste que lo esperaba a la salida del reality.

"Ay, Alfa. ¿Ahora te la jugás de que era el juego y no te enojás? No seas hipócrita, te mentís vos solo. Dale, hermano. Me lo contás como si yo viniese de afuera, si yo lo vi todo", dijo Maxi.

"A mí de hipócrita no me trates. Que vos me trates de hipócrita... no me interesa lo que vos pensás", le comentó Walter.