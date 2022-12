Escándalo mundial: por un “desaire” a sus hijos, se reavivó la guerra entre De Paul y Homs

“Nada pa’ decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”, tiró, picante, Camila Homs en una historia de Instagram en la tardecita del martes, y luego fue aún más contundente al compartir un video en el que se la ve tirando un besito, ácido, que termina en un gesto de “fuck you”. Aunque no nombró a su ex, estaba claro que su destinatario era Rodrigo de Paul, su ex, que, minutos antes, compartía en sus redes su reencuentro amoroso con su novia, Tini Stoessel, mientras sus hijos continuaban esperándolo. Y ardieron las redes.

“Estamos con vos, Cami, eso no se hace: será un campeón en la cancha pero en la vida deja mucho que desear”, fue uno de los tantos tuits que circularon ayer en apoyo a la modelo.

Si bien la mayoría de los hijos de los jugadores del Seleccionado Nacional viajaron a Qatar para estar cerca de sus padres mientras disputaban el Mundial, los de Rodrigo De Paul permanecieron en Argentina, con su mamá, y fue mucho lo que se dijo sobre esa decisión.

“El viaje es muy largo. Además, después quizá vamos y van a decir ‘ay, no, esta trajo mala suerte’. Así que no, mejor nos quedamos”, había dicho Camila, semanas atrás, consultada sobre por qué no viajaría a Qatar para que sus hijos estén cerca de su padre a pesar de que ya no exista relación sentimental entre los grandes.

Los hijos de Camila y Rodrigo vieron el mundial por la tevé

Pero luego, tras ver que la actual pareja del futbolista se hizo presente en el tramo final de la competencia futbolística, empezaron a sonar las alarmas y corrió una tremenda versión que indicaba que la decisión de que los chicos no viajaran había sido de De Paul para evitar conflictos o especulaciones mediáticas.

Fue Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live” quien reveló que Homs no fue a Qatar “por total desinterés de Rodrigo De Paul” y aseguró que el mediocampista “no quiere ver a sus hijos, independientemente de su relación con Camila”.

“Si este es el verdadero motivo por el que Camila no viajó a Qatar para que sus hijos puedan ver a su padre, estamos hablando de algo rarísimo. Rarísimo que el padre no quiera ver a sus hijos. Rarísimo que el padre no se preocupe y no esté al tanto físicamente de cómo están sus hijos, más allá de una llamada que pueda hacer de Doha”, cerró el periodista.

Pero ayer se conoció otra campana. En “Intrusos” dijeron que De Paul quiso que los nenes estuvieran en la final pero sin la madre. Nancy Duré contó: “Después de la final estaban todos los jugadores con su familia y sus hijos. Y De Paul no. Eso es su responsabilidad. La condición que puso De Paul para que sus hijos viajen es que vayan con su niñera. Yo si soy la mamá de los chicos no los dejo viajar solos con la niñera”.

Y Maite Peñoñori agregó: “Hubo un llamado de Rodrigo días antes de jugar la final y le dijo ‘Camila, mandámelos con la niñera’. ¿Por qué? Toda la familia de Rodrigo estaba en Qatar y no había intención de que viaje Camila. La niñera la tienen desde hace años, pero tiene 22 años, no podía viajar con los chicos”.

Homs se indignó porque su hija esperaba a su papá para darle un regalo y él se fue con Tini

Mauricio D’Alessandro opinó en contra de la madre: “Ella si quería podía haber ido y se quedaba en el hotel dos días y volvía. El pasaje lo pagaba De Paul. Pero no fue porque ella quería ocupar un lugar legítimamente... Se perdió el Mundial”. Y Gonzalo Vázquez también apuntó contra la modelo: “¿Sabés por qué De Paul le planteó que los hijos viajen con la niñera? Porque Camila le dijo a De Paul que no iba a viajar a Qatar. La historia es otra”.

Y Maite volvió a bancar a Homs: “A mí me dijeron que Rodrigo no le ofreció que ella viaje. Quería a sus hijos allá, pero no quería a Camila en la foto”.

Más allá de las versiones, Homs mostró durante todo el torneo cómo sus nenes, Francesca y Bautista, alentaron, a través de la tevé, a su papá. Vestidos con la camiseta número 7, la mamá se encargó de mostrar en sus redes el aliento de los pequeños, incluso, tras la hazaña del domingo cuando, con amigos y familiares, los llevó a festejar al Obelisco.

Tal vez Camila esperaba que, como el resto de los jugadores, De Paul fuera a ver a sus hijos apenas pudiera. Incluso se conoció una versión que indica que Francesca estaba esperando a su papá con un regalito y su desilusión fue lo que llevó a Homs a explotar en las redes cuando vieron en las noticias que el futbolista eligió ir a visitar primero a Tini.

Según el círculo íntimo de De Paul, él tomó esa decisión por el caos que era en ese momento la ciudad: según contaron en “Intrusos”, Homs vive con los nenes en Puerto Madero, una zona a la que era imposible de llegar debido a la manifestación popular. Sin embargo, a Palermo, donde estaba la cantante, preparando el show que ofrecerá mañana, era más fácil acceder y por eso se decantó por ir primero para allá.

Tini y De Paul, el martes, tras la caravana interminable

Ayer, el escándalo explotó en los programas de chimentos. “Ya hay bolonqui entre De Paul, Tini y Cami Homs. Ayer Rodri lo primero que hizo fue reencontrarse con Tini Stoessel que se encontraba ensayando para sus shows en el Hipódromo. Tiene un show todo nuevo y por eso ella no fue a Qatar. Cuando yo subo la noticia a mis redes sociales, muchas personas me preguntan por los hijos. Me dicen: ‘¿No va a ver a los hijos?’”, contó Estefi Berardi en “Mañanísima”.

“Pero, bueno, ya habrá tiempo”, minimizó Barbieri, conductora del envío de Ciudad Magazine. “Yo pensé lo mismo. Quise defenderlo ayer. Yo digo que a los hijos los ve. Los vio antes del Mundial, le ofreció a Cami Homs ir a Qatar con los chicos pero ella no quiso”, continuó la panelista que cerró: “Cami lo dijo todo en sus historias. Cuando se vio el video del reencuentro, automáticamente se grabó en un video”.