Ruedas, frenos, correas, líquidos: lo que conviene mirar antes de salir

Quienes por estos días salen a la ruta para irse de vacaciones no pueden dejar de hacer los controles indispensables en su auto. Según un relevamiento de EL DIA hecho en talleres locales, determinar si el vehículo está en condiciones de viajar cuesta entre 5 y 10 mil pesos. El diagnóstico no incluye el costo de reparación de los desperfectos.

En los talleres mecánicos se indicó que tanto diciembre como enero son “temporada alta” de consultas y es que, aprovechando el receso por las vacaciones escolares y laborales, muchos encuentran el momento para controlar el estado de sus vehículos.

El mecánico Esteban Louge, con taller en 8 entre 517 bis y 518, sostuvo que antes de salir a la ruta es importante controlar la seguridad del auto: la cubiertas, las luces, los cinturones y airbags, el tren delantero y los frenos.

“Hacer un diagnóstico sale 10 mil pesos, pero si hay que hacer un trabajo eso ya no se cobra y el costo dependerá de los que se vaya a hacer y de los repuestos que se necesiten. Por citar un ejemplo cualquier tren delantero o freno ronda los 50 mil pesos”, explicó el mecánico.

En tanto que un mecánico de la zona de Plaza Azcuénaga sostuvo que por estas semanas recibió muchas derivaciones de autos que no superaron la Verificación Técnica Vehicular.

“Cuando los clientes vienen para una revisión general se apunta a la seguridad: tren delantero, frenos y las cubiertas, aunque yo no vendo, pero las controlo”, explicó.

Otras de las reparaciones habituales son cambiar la correa de distribución, las pastillas de freno y hacer el cambio de aceite.

En ese taller mecánico el chequeo es gratuito para los clientes y a quienes no lo son, se les cobra 5 mil pesos por hacer la revisión general.

“Desde los primeros días de diciembre es una locura el trabajo que hay y esto dura hasta los primeros días de enero. Es que antes la gente no tuvo tiempo de parar el auto”, apuntó el mecánico.

Con relación a los precios, consignó que en el último año se dispararon más de lo esperado porque el 70 por ciento de los repuestos son importados y su valor está atado a la cotización del dólar.

En esa línea se informó que casi ninguna reparación está por debajo de los 30 mil pesos.

Además se indicó que para un auto como por ejemplo un Volkswagen Gol, 4 litros de aceite y un filtro cuestan 12 mil pesos de costo.

No obstante, son gastos que no se pueden evitar cuando se busca salir de vacaciones seguro y tranquilo.

Algo que se mencionó como indispensable es observar el desgaste y presión de los neumáticos.

Los especialistas aconsejaron que se releve si son los adecuados para el tipo de terreno que se va a transitar y controlar que los dibujos tengan la profundidad mínima requerida.

Si bien el límite legal es de 1.6 mm, es recomendable que supere los 2 mm.

También se recomendó inflar los neumáticos con nitrógeno porque ese gas mantiene estable la presión de inflado durante más tiempo. Además, está probado que evita el desgaste irregular y reduce el consumo de combustible, entre otras ventajas.

Otro de los ítems a tener en cuenta es la alineación y balanceo.

Se sugirió rotar, alinear y balancear los neumáticos cada 10.000 kilómetros.

Se indicó que con las presiones correctas se puede reducir el consumo hasta en un 30 por ciento y, además, se gastará menos las cubiertas.

Se remarcó como fundamental cambiar de a pares los amortiguadores para un correcto funcionamiento y así controlar los movimientos de la suspensión, los fuelles y el resorte que resulta vital para la seguridad del auto y sus conductores. Se recomendó en talleres platenses cambiar cada 60 mil kilómetros.

Los especialistas estimaron que antes de circular por una ruta es indispensable revisar el circuito de frenos, que incluye campanas, patines, pastillas y discos.

Aunque no esté vinculado a la seguridad, para viajar de manera más placentera se propuso chequear también la carga y funcionamiento del aire acondicionado.

Para eso, debe hacerse una prueba de vacío para detectar pérdidas. Los controles preventivos deben realizarse una vez al año.

Cada 10 mil kilómetros se recomendó hacer el cambio de aceite y filtros de aire, de aceite, de habitáculo y de combustible (nafta/gasoil).

Otras consideraciones a tener en cuenta es observar el estado de la batería y los fluidos, control de líquido anticongelante, de frenos, de dirección y agua del limpiaparabrisas (con jabón específico).

Requisitos obligatorios

No está de mas recordar que para circular se debe tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. No obstante, los conductores que este mes no pudieron cumplir con la verificación, pero exhiban el turno tomado para completar ese trámite, podrán circular por las rutas de la provincia sin ser multados este verano. La medida es de carácter excepcional y no será válida para quienes tengan caducado el control desde tiempo atrás.

También se debe llevar el seguro obligatorio; matafuegos que se encuentre vigente en cuanto a la carga; kit de primeros auxilios y contar con la documentación completa del auto y de cada integrante de la familia. También es obligatorio usar cinturón de seguridad.

En caso de que se viaje con bebés y niños, deben ir en la butaca recomendada para su edad.

Además, se debe tener en cuenta que el equipaje debe estar bien sujetado y dispuesto de manera que no vulnere la seguridad de los pasajeros ni dificulten la visibilidad de la persona que va al volante del vehículo.

El cambio de filtro y aceite ronda los 12 mil pesos, sin contar la mano de obra

Las reparaciones mecánicas más usuales rondan entre los 30 mil y 50 mil pesos