VIDEO.- Grave denuncia de Julieta a un productor de Gran Hermano: "me miró y me tiró un beso"

Una grave denuncia de Julieta Poggio tuvo lugar tras la eliminación de Cata (María Laura) de Gran Hermano. Tal y como relató, un integrante de la producción se habría asomado a la habitación cuando estaba ella, mostró su celular y le tiró un beso.

La situación fue relatada por Julieta en la cocina, luego de la salida de Cata en el domingo de eliminación. Rodeada de sus compañeros, Alfa le advirtió que eso iba contra las reglas de la casa y que podría tener problemas de comprobarse lo descrito.

“Le vi la cara. Nunca le vi la cara así a alguien”, contó en primera instancia la participante. De inmediato, sus compañeros quisieron saber más detalles.

Esa frase alertó a Alfa, quien indagó sobre el rostro que visualizó la joven. “En la habitación. Escuché un ruido, veo y cuando miro, estaba el celular pegado al vidrio. Hicimos contacto visual, me tiró un beso y se fue para atrás”, agregó.

“¿Te estaba sacando fotos con el celular? Eso no está bueno, que aparezcan con el celular en el vidrio no está bueno porque es una foto que te robó a vos. No debe estar permitido eso. Ojo”, advirtió Alfa, notablemente preocupado.

Por recomendación de sus compañeros, que la escucharon y se angustiaron, Julieta se acercó al confesionario a dar más detalles de lo sucedido. No se pudo saber más de la situación ya que la transmisión se cortó.

Más tarde, Thiago y Marcos quisieron saber qué había ocurrido, por lo que les contó lo que le respondieron desde la producción de Gran Hermano: “La gente que está acá es gente que nos cuida, que trabaja para nosotros y que me quede tranquila”.