¡Cuidado! Denuncian que un repartidor les cobra el doble a sus clientes en La Plata

Una vecina de La Plata expresó su indignación y avanza con una denuncia contra un repartidor de la aplicación Pedidos Ya al que acusó por duplicarle el valor de un pedido en la jornada de ayer. Según la víctima, la policía le confirmó que se trata de un proceder habitual del sujeto y que se avanzará en una denuncia en el gabinete de Delitos Informáticos de la policía.

La damnificada, que pidió preservar su identidad, dio detalles del modus operandi. "Realicé un pedido por 1.400 pesos y lo aboné cien pesos más por hacerlo a través de la aplicación de Pedidos Ya. Cuando el repartidor me lo trae, a bordo de su moto blanca, me dice que no se computó el pago en la aplicación y me pide que le pague en efectivo. Encima como una tonta le dejo propina. Caí en la cuenta del delito cuando subí al edificio y tenía computado el pago. Es decir que terminé abonando el doble. Él se quedó con el efectivo", relató.

A partir de lo sucedido, la mujer afirmó que se acercó a la seccional para radicar la denuncia policial. Todo ocurrió en Barrio Norte. En la Comisaría Segunda de esa jurisdicción le afirmaron que hay otras denuncias vecinales y que a juzgar por las características que describieron las víctimas se trataría del mismo sujeto: "Tiene entre 30 y 40 años y es de nacionalidad extranjera. Nos comunicamos con Pedidos Ya pero no quisieron decirnos su nombre".

"En la seccional pidieron que radiquemos la denuncian en el área de Delitos Informáticos. Avanzaremos en ese sentido", sostuvo la mujer. "Lógico que no iba a denegar la compra para no perjudicar al comercio. Hablé con la gente del local en donde hice la compra y con ellos está todo bien y están a disposición", señaló.