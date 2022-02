Nati Jota y el vergonzoso momento en vivo en su debut como conductora en 100 argentinos dicen

Este lunes Nati Jota hizo su estreno como conductora del programa 100 argentinos dicen, que se transmite en Canal 13 y que actualmente tiene a su figura principal, Darío Barassi, aún de licencia. Cabe recordar que ya estaba anunciado que durante los meses de enero y febrero, el conductor tomaría vacaciones y dejaría el exitoso programa en manos de un divertido equipo.

Dani La Chepi, Manu Viale, Federico Bal, fueron algunos de los que durante estas semanas tomaron el control, mientras que a partir de hoy la influencer fue quien tomó las riendas del programa.

En su debut Nati recibió un regalo por parte de una participante que la sorprendió con una caja. “Veo una caja ahí”, advirtió la conductora. “Una caja para vos”, le respondió Ayelén, una de las participantes.

“Ay, no puedo creer que alguien me trajo un regalo a mí”, lanzó Nati sorprendida, aunque luego se avergonzaría delante de las cámaras.

Al abrir la caja, la conductora descubrió que era ropa interior y empezó a reír. “Ay, me da vergüencita, se transparenta todo, ¿qué decirte? No, es muy lindo, me encanta. Chicos, ¿puedo usar una tanga en vivo?”, agregó Nati con humor.

“Yo bailando con una tanga en la mano, a tres minutos de empezar el programa. Escuchame, ¿si estaba Barassi qué le traías?”, indagó Nati.

Por último entre risas y un poco de humor adelantó: “No sé con quién, me sacaré muchas selfies y arrobaré a la marca".