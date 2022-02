VIDEO.- Darse Cuenta, la comunidad terapéutica platense que lucha contra las adicciones: "Hay carencias desde el Estado"

“Darse cuenta” es una comunidad terapéutica platense que nació desde una necesidad y es, al día de hoy, la que tiene la tasa más alta de pacientes recuperados a nivel social. Pablo Luguercio, Pedro Troglio y Gastón Pauls se convirtieron en padrinos de honor, un detalle que no es casual teniendo presente la lucha contra las drogas que ha llevado a cabo el actor.

Hernán Ruiz, uno de sus fundadores y director junto a Horacio Salomón, y Paula Constantini, directora técnica y psicóloga recibieron al diario El Día para contar cómo llevan a cabo los tratamientos. Además, abordaron el tema de los intoxicados con cocaína adulterada con plena conciencia sobre los pacientes.

“Darse cuenta” comenzó un largo camino el 17 de octubre de 1996 y desde ese entonces lucha a capa y espada contra la estigmatización de los adictos. Con distintos abordajes terapéuticos, educación y formación profesional ayudan a quienes se acercan para encontrar un mejor estilo de vida.

En Los Hornos (60 y 167) cuentan con una comunidad terapéutica de tratamiento ambulatorio y en Resistencia, Chaco llevan adelante un centro asistencial.

A la hora de hablar de consumos problemáticos, explicaron las definiciones de “adicción” y “adicto”. “La adicción es la dependencia a personas, objetos o sustancias y tiene que ver con un vínculo obsesivo compulsivo de necesitar de algo o que tu vida gire en torno a eso. Es una enfermedad en la que se impone el deseo y una necesidad de concretarlo. El drogadicto es una persona adicta a las drogas”, comenzó la psicóloga Constantini.

¿Existen las drogas buenas y las drogas malas?

“Según el concepto y cómo uno lo encare. En ‘Darse cuenta’ trabajamos desde la introspección para ver cómo esa persona llega a convertirse en un adicto y luchamos constantemente en hacer que ellos den ese giro para empezar a vivir de una manera distinta”, cuenta Hernán Ruiz.

“Hoy, lo que está sucediendo en Puerta 8, que se pone notoriedad en la adicción, hay que tener en conciencia más allá de la situación que se está mostrando. Nos encontramos con una carencia desde el Estado y desde lo que se necesita para poder sobrellevar esta problemática social”, agregó.

Hernán Ruiz revela que por día llegan a recibir hasta diez llamados y tan solo uno o dos pueden afrontar el poder llegar a un tratamiento, ya sea por las condiciones económicas, sociales o porque no tienen ni apoyo ni acompañamiento. “Esa gente que queda sin atención te cuenta que han pasado por los tratamientos del Estado o del Sedronar 3 o 4 veces y no han encontrado la salida”, explicó el director de la institución.

“No es solo consumir menos o reducir los daños. Es que realmente el paciente pueda entender que hay que cambiar y tienen que dejar el consumo para poder encontrarse con sus seres queridos desde otro lugar, ser un ejemplo para sus hijos y en su trabajo”, destacó Ruiz.

“Acá se trabaja con el abrazo, con el contacto y la contención”

El proceso para comenzar a rehabilitarse siempre tendrá un hombro en donde apoyarse en “Darse Cuenta”. El primer paso es llegar a una entrevista de admisión donde se explica el tratamiento y una vez que se llega a la internación, se trabaja en conjunto con la familia.

El tratamiento está dividido en fases y tiene un programa terapéutico muy marcado donde hay grupos terapéuticos, terapia individual, psicodrama, laborterapia y se hace un trabajo integran con la familia. “Ellos tienen que cambiar su estilo de vida pero la familia también. Trabajamos a futuro en la reinserción laboral, se hacen cursos, los chicos terminan sus estudios y se les ayuda a conseguir trabajo”, comentó Paula.

Los pacientes que permanecen en la comunidad terapéutica tienen talleres todos los días, contención y cuentan con una granja que ellos mismos llevan adelante.

¿La marihuana o el alcohol, son la puerta de entrada a situaciones más complejas?

“Si. Si haces un recorrido entre los chicos, hay una edad de inicio entre los 12 y 13 años con alcohol y marihuana y posteriormente a cosas más duras. Tal vez una persona que consume cocaína tiene un deterioro más rápido que la marihuana pero igual daña, igual que el tabaco”, mencionó la psicóloga.

¿Reconocerse adicto es la puerta más importante a cruzar para salir?

“Es el primer paso para poder revertir la situación. Si no entendes ni sos capaz de ser consciente de tu problema, es imposible que lo puedas cambiar porque en el acompañamiento es donde vas a empezar a encontrar esos bastones en este camino de rehabilitación”, fue la respuesta de Hernán Ruiz.

Sobre la actual ley de Salud Mental

Un punto importante de la entrevista con los referentes de “Darse Cuenta” fue la opinión sobre la actual ley de Salud Mental que rige en el país. A través de su punto de vista, el fundador de la institución remarcó que no está de acuerdo con la misma y se explayó en los motivos.

Desde su lugar y trabajando en la trinchera, como lo describieron, pueden comprender que las personas que llegan allí no son “los que se fumaron un porro una vez y listo, son personas que están muy mal”. “Nos encontramos con situaciones como que la obra social no quiere cubrir el tratamiento, con que el Estado en vez de apoyar te pide bajar los costos o apurar el tratamiento y no con la conciencia real de lo que está arruinando a los jóvenes”, continuó.

“Qué difícil es que la Ley te pida voluntariedad cuando la persona tiene la voluntad quebrada por la adicción y te convierte en un esclavo”

“Hay chicos acá que consumieron paco durante 5 o 6 años y no tienen la capacidad de sostener una conversación, les cuesta entender las palabras y es muy difícil ayudarlos a revertir el daño que provocó”, ejemplificó Hernán.

En su lucha por demostrar que, a efectos reales, la ley no funciona y con la evidencia de tener la tasa más alta de recuperados, “Darse Cuenta” llevará adelante un relevamiento con documentos para demostrar que “estamos en el camino correcto”.

“No podes tratar a una persona con adicción para que consuma un poco menos. A la persona la tenes que tratar para que entienda que el consumo de esa sustancia le está arruinando la vida”

Una de las trabas con las que se topan ante esta ley es que los pacientes deben transitar un tratamiento voluntario, en casos donde se pone en juego su vida o la de terceros. “La realidad es que hay casos donde necesitan una internación, que llega a funcionar como un parate. El Juzgado dice que no puede estar más de 3 meses de forma involuntaria y a veces no hay manera. Lo que pasa es que terminan yéndose y vuelven a consumir”, aseguró la licenciada.

La pandemia y las adicciones

Durante el período de cuarentena se incrementaron los consumos problemáticos y las condiciones para que una persona se convierta en adicta se vieron alteradas. Constantini afirmó que no solo se refiere a adicciones a las drogas, sino también al tabaco, psicofármacos, alcohol o hasta compras compulsivas: “Si para todo el mundo fue difícil, imagínate para alguien que estaba consumiendo en la calle y no tenía cómo hablar sobre lo que le pasada”