Feinmann en la previa del arranque en Mitre: “La gente me odia o me ama”

El próximo lunes Eduardo Feinmann regresa al dial, pero ya no estará como hasta el año pasado en Rivadavia sino que lo hará en Mitre, reemplazando ni más ni menos que a Marcelo Longobardi.

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, empezó a calentar la previa del debut: "La verdad que no soy un personaje, ni tampoco hago un personaje. Creo que la gente me hizo un personaje, pero no lo soy. Soy alguien que trabaja en los medios, lo que pasa es que los periodistas que trabajamos en los medios y que tenemos opinión generamos sentimientos. Creo que el tema conmigo es que no hay término medio, la gente me ama o me odia. Nadie puede gustar al cien por ciento", dijo.

En un reportaje con Clarín, contó también lo que habló con Jorge Lanata y lo que viene en el pase: "Cuando acepté ir a la radio lo primero que hice fue llamar a Jorge, como un nuevo compañero de trabajo y le dije que para mí era un honor trabajar con él, nunca trabajé con él, apenas si nos conocíamos. Lo llamé y le dije: “Jorge para mí es un honor y un lujo trabajar con vos”. Y me dijo: “Uy, ¡vuelve el pase!”. Le contesté: “Sí. Y nos tenemos que divertir”. Así que no hubo negociación. No es que él me dijo: “Mirá yo voy a hacer tal cosa y vos vas a hacer tal otra”. Eso es una negociación. Y no pasó.

EL FEINMANN DE "IZQUIERDA"

En un tramo descontracturado de la charla y hablando de fútbol le consultan si seguía jugando al fútbol en Excursionistas. "Ah sí, juego los sábados cada vez que puedo con un grupo de amigos. Cuando es en cancha de 11 juego de puntero izquierdo o puntero derecho según la ocasión".

A lo que el periodista, le retruica: "Es decir que a veces estás del lado izquierdo de la vida". Y rápido de reflejos, Eduardo responde: "No. Eso nunca. En el fútbol a veces juego por izquierda y a veces por derecha, pero ahí es solo un juego. En la vida no. No me gustan los populismos, no me gustan las dictaduras, en realidad las dictaduras no me gustan ni de derecha ni de izquierda son dictaduras, punto".