Joven realizó una grave denuncia por abuso sexual en La Plata: "No me callan nunca más"

Un grave episodio se conoció en las últimas horas en La Plata. Una joven rompió el silencio a través de sus redes sociales y decidió relatar un aberrante episodio que vivió -y que denunció hace un año-, con el objetivo de difundirlo para que "la Justicia actúe", señaló.

Se trata de una muchacha de nuestra ciudad que en un crudo y duro relato, confesó haber sido abusada sexualmente por su primo en diciembre de 2020. A través de un escrito contó que "fue abusada por su primo J.G.", con quien hasta ese momento tenía con él "una relación de suma confianza".

Este lamentable episodio ocurrió durante una reunión con amigas y amigos, entre los que se encontraba el implicado.

"Fui al baño de la habitación en la que iba a dormir y dejé mis pertenencias para no mojar la cama", detalló. Y asimismo continuó: "El se acercó hacia mi cuando estaba en la cama, se me tiró y quedé en shock".

Por si fuera poco el abusador le empezó a hablar, según indicó la joven. "Él me respondía 'mirá cómo estoy', y no me olvido más mi respuesta. Le dije que no quería mirar". E insistía: "Mejor, porque sino sabés cómo arrancás".

En este duro contexto la damnificada el 31 de diciembre del 2020 decidió ir a la Justicia a hacer la denuncia "La Justicia es lenta. La situación pesa, genera angustia, ansiedad y desesperación", expuso luego tras el crudo escrito que luego de viralizó en la red social Twitter.