"No doy más": el calvario de un paciente para curarse un ojo en un hospital de La Plata

Ricardo Rodríguez tiene 68 años, es de Villa Elisa y según relata en primera persona desde hace un tiempo vive un calvario para poder atenderse de la vista en un hospital de la Ciudad.

"Por urgencia fui a la guardia del hospital Rossi al oftalmólogo. Hace dos meses atrás me presenté por conjuntivitis, allí me atendió una médica especialista y me dio unas gotitas", y siguió: "A los pocos días volví porque no se curó y seguía lagrimeando el ojo. Me atendió otra médica y me recetó otro medicamento".

El paciente volvió a tener síntomas: "Pasaron 20 o 30 días y seguía lagrimeando el ojo. Fui nuevamente de urgencia al Rossi. Y me atienden dos médicos oftalmologos. Cuando les digo que es la tercera vez ya no querían atenderme y varias veces me dicen que tengo que ir por consultorio, que la urgencia ya fue. Ahora bien con lo delicado del estado de mis ojos cuando pregunto en ventanilla y me sugieren que saque turno por WhatsApp. Yo les dije que por esa vía tardan en contestar. Y así fue una semana llamando o por teléfono sin que nadie te conteste. Un día me atienden una empleada y le explico lo complicado de mi situación, que llevo varios meses sin solución. Consulta me hace esperar y me dice que hasta el 28 de abril no hay turno. Yo le digo pero no puede ser , no puedo esperar 30 días en el estado que estoy. Dos meses con los Oftalmologos de turno y no mejore nada y ahora tengo que esperar 30 días más, me va aguantar los ojos como los tengo, se me hinchan a la mañana y todos pegoteados y como si tuviera cascotes dentro. No puedo aguantar, no doy más."

"En las guardias te morís esperando que te atiendan. Yo he estado 2, 3, 4 y 5 horas para que te atiendan. La gente siempre lo comentan en las colas mientras esperas que lleguen los empleados y médicos al hospital desde las 5 de la mañana esperando. Tuve que hacerme un análisis de sangre en el Rossi 40 días para conseguir turno por WhatsApp", cuenta indignado.

Y agrega una historia familiar cercana: "Lo sufrí con mi madre en el hospital de Gonnet por desatención falleció en marzo del año pasado. La internaron por neumonía y los antibióticos tan grandes y potentes le destrozaron el estomago. Ese día estuvo todo el día quejándose de fuertes Dolores de estómago y no había ningún médico que le hiciera algo y se murió de un paro respiratorio . No aguanto el dolor. Y eso es lo que viene pasando en los hospitales".