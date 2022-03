Chaco: denunció que compañeros de escuela planeaban violarla, torturarla y tirarla a una zanja

Un escándalo se armó en Chaco en las últimas horas por una grave denuncia. Una estudiante de la escuela Normal Sarmiento EES 87 de Resistencia asegura que tres de sus compañeros planeaban violarla, torturarla y tirarla a una zanja, por lo que hizo una presentación judicial.

La joven denunció públicamente lo sucedido a través de sus redes sociales y mostró capturas de pantallas donde se comprueban las amenazas. Asimismo, realizó la denuncia formal en el Departamento de Investigaciones Complejas, de la Policía del Chaco.

La chica identificada con las iniciales L.V.G., comenzó diciendo: "Las amenazas exactamente ocurrieron el viernes 25 de marzo, en un grupo del colegio integrado por chicos de la institución. Aunque de esto me entero recién el día martes 29", y sostuvo que se enteró lo que planeaban sus tres compañeros gracias a otro de ellos, con los que comparten un grupo de WhatsApp -en total son seis los que lo integran, pero solo tres planeaban estos hechos-. "Me habló y me contó todo lo que sabía. Al enterarme de las cosas que estaban escritas, fui contarle a los directivos del colegio", contó.

Sin embargo, las autoridades educativas del establecimiento escucharon a la adolescente y le explicaron que "no podían hacer nada", solo "hicieron un acta comentando lo sucedido". Además, "pusieron en tela de juicio la credibilidad de las palabras de mi amigo", manifestó la alumna que, luego de eso, los directivos del colegio Normal llamaron a la mamá y al papá de la chica y le comentaron que "lo único que iban a hacer era dar una charla a todo el curso sin nombrar a los alumnos".

Insatisfechos con esa situación, los padres y la joven se fueron de la institución y al llegar a su casa, ella recibió capturas de pantalla de los escalofriantes chats, los cuales confirmaban lo que le había comentado su amigo y ex compañero de curso. "Lo que vi fue peor de lo que esperaba", manifestó ella y explicó que inmediatamente ese martes 29 de marzo por la mañana fueron a hacer la denuncia, pero no se pudo, hasta las 18:00 que lograron realizarla y este miércoles la presentaron en el colegio.

Como se puede ver en las capturas, se trata de un chat grupal de WhatsApp que filtró uno de los propios miembros de ese grupo, quien ya no pertenecía al colegio. En el mismo, los jóvenes se refieren a la chica y a una vieja" con todo tipo de insultos y amenazas. "Vamos a violarle a L...", escribe uno de los chicos y otro responde "sí".

Otro de los agresores redobla la apuesta y pone: "Le vamos sacando los dedos, la violamos entre 6 y después la tiramos a una zanja" y parte del grupo confirma esa situación. Ante toda esta situación y bajo la consigna "No nos callamos más", alumnas convocaron a una marcha para hoy a las 17 frente al colegio Normal de Resistencia. La idea de la movilización es darle visibilidad al caso y reclamar por acciones "ante la violencia y pidiendo que ya no más", explicaron.