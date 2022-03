VIDEO Patea el tablero y revela ingredientes: "la crema del cielo no es crema americana con colorante"

En medio de la polémica por la "suspensión" impuesta en algunos locales gastronómicos y heladerías a la ensalada y la crema rusas, un heladero hizo revederdecer una vieja polémica argentina, motivo de discusiones en la mesa familiar, las ruedas de amigos y hasta en las oficinas. "La Crema del Cielo no es simplemente crema americana con colorante", asegura un heladero cuyo video en la red Tik Tok suma por estas horas numerosas vistas y comentarios.

El video empieza con el hombre llenando cuidadosamente un vasito con la celeste preparación, una voz en off que corresponde a la hija del comerciante, dice: "Papi, mientras me hacés un helado de Crema del Cielo contale a la gente de qué está hecha".

El hombre, sin dejar de maniobrar la cuchara con la Crema del Cielo, explica entonces: "es una base blanca, o sea que sale de la Crema Americana a la que se le pone un toque de colorante azul, se le agrega escencia de vainilla y una escencia de guinda para darle un sabor distinto a la Crema Americana".

El heladero reafirma entonces: "la Crema del Cielo no es Americana con colorante, no. Lleva dos esencias más para que no sea igual, porque sino sería gato por liebre".