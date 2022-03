La psicología logró medir cuando dos personas tienen química

Un estudio a cargo de la investigadora Emma Templeton, publicado a principios de este año en Proceedings of the National Academy of Sciences logró detectar cuál es el momento en que dos personas tienen química. Esta investigación fue enriquecedora para las ciencias sociales y la psicología.

La investigadora se encontró, entre tantas actividades, con la sensación de tener esa “química” con estudiantes en particular, en donde la vinculación se volvió muy rica tanto para estudiantes como formadores. De allí nació la necesidad de descubrir cuándo comienza y cuándo se efectúa ese sentimiento de confianza entre dos personas que tal vez no se conocen.

Quienes participaron en el estudio analizaron 322 chats entre dos personas hasta encontrar un detalle que dispare la pregunta y la respuesta a esta investigación. Lo que hallaron es que, en una conversación de dos sujetos satisfactoria se reducía al tiempo en que tardan en hablar uno y otro.

Los segundos que pueden pasar entre que alguien escribe y la otra persona responde son el disparador de este estudio. Cuanto menos tiempo pasa, la conversación se vuelve más agradable, contrario a tardar demasiado como una interpretación de poco interés.

Esta punta en el estudio presentó una “medida cuantificable” de la famosa química que buscan dos personas para encontrarse. Se estableció que entre el mensaje del emisor y la respuesta del receptor cuando se están dadas las condiciones, puede ser menor a un cuarto de segundo.

La medida de tiempo sería imposible en una charla cara a cara. Este descubrimiento se puede aplicar a parejas o amigos, en las que la tardanza se reduce aún más.