VIDEO. Furia urbana en La Plata: gritos, insultos y amenazas en una violenta discusión de tránsito

Un nuevo hecho de violencia urbana se registró en las últimas horas en nuestra ciudad. Se desconoce el motivo de cómo se inició la discusión, pero según quedó registrado en un video que grabó una vecina y que envió a EL DIA todo se dio de manera violenta.

El escenario fue la cuadra de 16 entre 57 y 58, donde el conductor de un Peugeot 308 le recrimina a una conductora una supuesta mala maniobra. "Esta señora me encerró" empezó a vociferar, imposibilitado de poder avanzar. Fue en ese instante que se baja del auto y le grita una y otra vez "¡arrancá, arrancá!".

La mujer insiste en manifestarle "me tenés que pasar por la derecha", y cuando el joven se le acerca se le escucha decir: "No me toques el auto".

En otro momento de furia el conductor le vuelve a gritar: "Arrancá la c... de tu madre, no ves la cola que hay, vieja pel....", por lo que intenta mover el vehículo de la mujer levantádolo desde la parte trasera. Al mismo tiempo sostiene: "Te lo rompo, voy a contar hasta tres".

En medio de esa escena digna de una película, pero que pasó en la vida real ayer y en un barrio platense, una voz a lo lejos se escucha decir "llamá a la policía", mientras el joven, visiblemente alterado, insiste: "No lo puedo creer, miren a esta señora. Vamos a insultar un poco entre todos a esta vieja loca".

La conductora le intenta explicar nuevamente que "tenía tres autos adelante", mientras una vecina le pide al hombre que se calme. Pero siguen los gritos: "Si no sabés lo que pasó, qué te pasa".

En ese momento la mujer se sube a su auto y le da paso al agresor, a lo que también toma el mando de su volante y sale de la escena, que fue observada por vecinos, ocasionales transeúntes y el resto de los vehículos que aguardaban seguir circulando.