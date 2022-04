Mirá el video del primer tema como solista de la China Suárez

El músico Santiago Celli y Eugenia "la China" Suárez lanzaron hoy en todas las plataformas digitales "El Juego del Amor", una canción producida por Ale Sergi y Cachorro López que marca el debut de la actriz como cantante por fuera de su experiencia juvenil en los proyectos televisivos de Cris Morena en los que participó.

La unión de ambos artistas surgió a principios de este año cuando se encontraron para trabajar juntos en el primer proyecto musical de la actriz.

"Venía escuchando a Santi hacía un tiempito, luego me enteré que además de cantar, escribía, componía y producía, así que dije: es él. Y era el empujón que necesitaba para animarme a empezar con la música", contó "la China" en un comunicado de prensa.

"Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas, me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos", agregó.

"Con `la China´ nos conocimos para trabajar en sus canciones y fue todo muy fluido. Me contagió su entusiasmo por hacer música y el deseo de expresarse por este medio con absoluta honestidad", dijo Celli, quien formó parte del dúo Salvapantallas junto a Zoe Gotusso.

A raíz de eso, surgió la idea de colaborar en "El juego del amor", un tema que había quedado fuera de su último disco, "atte. Celli" porque "tiene un estilo diferente".

Así es que el próximo 23 de abril, cuando el músico presente el álbum en Niceto, la dupla tocará por primera vez la canción en vivo.

Si bien el debut formal de Eugenia Suárez en la música ocurrió cuando grabó un disco junto al resto del elenco de la serie de Cris Morena "Casi ángeles" y luego formó parte del grupo musical Teen Angels, actualmente se encuentra trabajando en su primer álbum solista.