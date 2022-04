Noche, ruido ¿y venta?: compran casas en Plaza Malvinas

Solución a medida o “canto de sirenas”, en las casas que bordean a Plaza Islas Malvinas le sumaron un nuevo capítulo al de la lacerante secuencia que genera el descontrol, principalmente en las noches y de los fines de semana, en la zona: la decisión de poner la propiedad en venta e ir a buscar la paz que les sacaron a otro barrio de la Ciudad.

La posibilidad empezó a cobrar fuerza en un escenario con infinitos llamados, denuncias y presentaciones ante la variedad de organismos públicos que se ofrecen como garantes de derechos y cumplimientos de las leyes, en este caso, referidos a la calma posible, aún en la vida urbana.

Nada parece que funciona y en medio del hartazgo y la indignación, un panfleto bajo la puerta avisa: “Conozco la zona y sé los problemas que generan la vida nocturna que se ha gestado alrededor de la plaza y sus cercanías estos últimos años y que muy probablemente con el correr de los años no sólo no se solucione, si no que también empeore”.

Ese vaticinio sobre lo que podría ser la última respuesta oficial al reclamo de asistencia acrecentó la bronca entre algunas vecinas y vecinos que exigen operativos y controles. Está expresado en una nota, sobre una hoja de papel y lleva el nombre de quien se presenta como un operador inmobiliario con experiencia.

Es la introducción de la línea argumental, dedicada a convencer sobre la conveniencia de sentarse a charlar por la venta de la casa o la búsqueda de un canje con otra propiedad situada en otro barrio de la Ciudad.

No está todo perdido, según ese relato. Avisa que pese al sombrío panorama anterior, esa es “una zona muy buscada por constructores e inversores sin importar las diferentes crisis, ya sea para construir edificios, como ahora también se busca para poner locales comerciales y/o gastronómicos (algo poco explotado en el barrio para la alta demanda que tiene)”.

La oferta, poco común en su presentación y explicación, se analiza en algunas familias. “Algunos ya están charlando”, avisó una fuente vinculada con la problemática que insiste con una solución más ajustada a la devolución del barrio a su ritmo más tradicional. Advirtió, a la vez, que los precios de los que se habla se parecen más a la descripción del primer tramo del panfleto, el de los problemas solución aparente, que a la segunda, de desarrolladores con la billetera en la mano.

Boliche al aire libre

Los problemas se venían expresando en los últimos años y tras un periodo de calma, en medio del aislamiento por la pandemia, en la primavera del año pasado todo volvió a complicarse. Volvieron las noches de boliche al aire libre, con equipos musicales de autos a todo volumen y alcohol. Eso, cerca de algunos locales nocturnos situados al borde de la plaza. Los problemas de la noche llegan, en casos, hasta la mañana siguiente o bien reaparecen en tardes de estruendos de moto y uso de la plaza como pista de carreras.

En el vecindario recurren desde entonces a Control Urbano (tiene la base en 20 y 50, sobre la plaza) y a la Policía.

También se presentaron ante la Defensoría Ciudadana de La Plata. Desde allí se indicó que enviaron el panfleto a la Municipalidad como evidencia de la gravedad del problema.

El organismo viene reuniendo reclamos por la nocturnidad hasta constituir una especie de mapa de ruidos.

Plaza Islas Malvinas se suma a otros puntos del centro como 50 entre 8 y 10, 58 entre 5 y 6, 44 entre 10 y 12 ó diagonal 74 entre las plazas Moreno e Italia. En este último punto, a instancias de pedidos de la zona (comercios y vecinos) ahora se aplican operativos de control nocturno con peatonalización de la calzada.